شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران، بخشی از یک نبرد واحد است/ طرح پرخطر ترامپ برای غزه؛ لباسی آمریکایی بر تن طرحی اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین اولین سالگرد شهادت شیخ نبیل قاووق و سید سهیل الحسینی، دو تن از برجستگان مقاومت اسلامی لبنان، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، بر تداوم راه مقاومت و دفاع از محور حق تأکید کرد.
این مراسم با حضور شماری از رهبران مقاومت، شخصیتهای سیاسی و دینی و خانوادههای شهدا برگزار شد.
یادبود شیخ قاووق؛ از جبهههای نبرد تا امنیت پیشگیرانه
دبیرکل حزبالله در این مراسم، یاد و خاطره شهید شیخ نبیل قاووق را گرامی داشت و او را همرزم شهید سیدهاشم صفیالدین خواند که سال گذشته در چنین روزی به شهادت رسید.
وی با اشاره به نقش مؤثر شهید قاووق در مقابله با جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، از مسئولیت او در واحد امنیت پیشگیرانه از سال ۲۰۱۸ تا زمان شهادتش سخن گفت.
شیخ قاسم در پاسخ به این پرسش که چگونه این مقام عالیرتبه به سمتی دیگر منتقل شد، تأکید کرد که پذیرش این مسئولیت با اطاعت کامل از فرمان سیدحسن نصرالله صورت گرفته است.
وی همچنین از همراهی همیشگی شهید قاووق با مجاهدان در جنوب، بیروت و سوریه و همچنین فعالیتهای علمی و دینی او یاد کرد و آثار متعدد وی در زمینه سیره، اخلاق و عقیده را برجسته ساخت.
شهید قاووق؛ نمونهای از آگاهی، ایمان و ایثار در نبرد واحد
شیخ نعیم قاسم، شهید قاووق را نمونهای از آگاهی، ایمان و ایثار توصیف کرد و گفت: «هنگامی که دشمنان ایران، مقاومت اسلامی و فلسطین را هدف قرار میدهند، این همه بخشی از یک نبرد واحد است و هر کس در منطقه باید به اندازه توان خود مسئولیتپذیر باشد.»
وی با اشاره به شهادت ۱۲ عالم در نبرد «اولی البأس»، بر نقش جداییناپذیر علما در حرکت سیاسی، جهادی و عملی امت تأکید کرد.
سید سهیل الحسینی؛ همراه حاج عماد مغنیه و مسئولیتهای امنیتی
دبیرکل حزبالله در ادامه به معرفی شهید سید سهیل الحسینی، فرمانده جهادی پرداخت و او را همراه و همگام حاج عماد مغنیه در آغاز راه مقاومت دانست.
وی نقش ویژه حاج عماد در اتکا به کارهای جهادی و امنیتی شهید الحسینی را یادآور شد.
شیخ قاسم، مسئولیت امنیتی منطقه بیروت در سال ۱۹۹۱، خدمت بهعنوان دستیار حاج رضوان و مسئولیت مبارزه با جاسوسی تا سال ۲۰۰۰ را از جمله سوابق او برشمرد. همچنین، مسئولیت ارکانی و معاونت سیدحسن نصرالله از سال ۲۰۰۸ و اهمیت دادن به جنبههای خانوادگی مجاهدان از دیگر ویژگیهای این شهید بود که مردم او را مایه تربیت، فرهنگی و معلم میدانستند. شهید نصرالله نیز او را مأمور پیگیری بحران اقتصادی و اجتماعی کرد و پروژههای متعددی برای کمک به مردم بنیان نهاد.
طرح «اسرائیل بزرگ»؛ پروژهای منطقهای با حمایت آمریکا
شیخ نعیم قاسم در ادامه سخنان خود، با اشاره به پروژههای منطقهای، تصریح کرد که رژیم صهیونیستی در پی طرح «اسرائیل بزرگ» است و ایالات متحده آمریکا بهطور کامل از آن حمایت میکند.
وی هر گامی را که مشاهده میشود، بخشی از این پروژه دانست و هرگونه عقبنشینی تاکتیکی را نیز فرصتی برای سوءاستفاده دشمن برشمرد.
دبیرکل حزبالله، وقایع دو سال گذشته در غزه را بخشی جداییناپذیر از پروژه «اسرائیل بزرگ» خواند و بر ارتباط همهچیز در منطقه تأکید کرد.
وی خواستار واکنش همگانی در برابر تهدیدها شد و گفت: «ما همه باید با این خطر روبهرو شویم و هیچکس نباید بگوید کشور ما از موضوع دور است، زیرا همه هدف گرفته شدهاند و گام کنونی در غزه برداشته شده و سایر گامها روزی بر اساس دیدگاه اسرائیلی رخ خواهد داد.»
طرح پرخطر ترامپ برای غزه؛ لباسی آمریکایی بر تن طرحی اسرائیلی
دبیرکل حزبالله، طرح ترامپ برای غزه را پر از خطرات توصیف کرد و آن را کاملاً منطبق با منافع اسرائیل دانست که با تغییراتی در برخی بندها، به پروژه «اسرائیل بزرگ» منتهی میشود.
وی افزود که این طرح اسرائیلی با لباس آمریکایی، پرسشهای بسیاری را برانگیخته و حتی برخی مسئولان عرب نیز از آن متعجب شده و خواستار توضیح شدهاند.
شیخ قاسم با اشاره به بندهای طرح ترامپ، این پرسش را مطرح کرد که در صورت وجود ادارهای بینالمللی در غزه و ناتوانی مسئولان آن، و در صورت اسیر شدن رزمندگان، چه دستاوردی از نبردهای مقاومت باقی خواهد ماند؟
وی همچنین به چهار دلیل ارائه این طرح در این مقطع زمانی اشاره کرد، از جمله تبرئه اسرائیل در برابر موج محکومیت جهانی و بزک کردن چهره این رژیم.
ناوگانهای پایداری و انتظار برای اعلام نتیجه از سوی فلسطینیان
شیخ نعیم قاسم، حضور ناوگانهای پایداری جهانی از دهها کشور برای حمایت و شکستن محاصره غزه را نشاندهنده انحطاط اسرائیل دانست و از نقش اسپانیا در این زمینه تشکر ویژه کرد.
وی تأکید کرد که منتظر نتیجهای هستند که فلسطینیها اعلام کنند، زیرا طرح ترامپ یک برنامه است، نه توافق، و هیچچیز جز بر اساس توافق رخ نخواهد داد. تسلیم برای فلسطینیها مطرح نیست و حداقل کشورهای عربی و اسلامی نباید بر مقاومت فشار بیاورند.
هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد فتنه در لبنان
دبیرکل حزبالله با اشاره به «تجاوز و زیادهخواهی رژیم صهیونیستی»، تأکید کرد که این حملات با هدف فشار بر مقاومت و مردم لبنان و تضعیف کشور انجام میشود و این پشتیبانی همهجانبه از سوی آمریکاست.
وی ناکامی طرح دشمن برای گسترش حوزههای نفوذ و دخالت مستقیم آمریکا در امور منطقهای را یادآور شد و گفت که تلاش طرفهای خارجی برای مداخله در ساختار دولت نیز با شکست مواجه شده است.
شیخ قاسم هدف دشمن را ایجاد فتنه میان نیروهای مسلح لبنان دانست، اما تأکید کرد که ارتش لبنان با حکمت رفتار کرده و ارتش و مقاومت هر دو روشن ساختهاند که ایجاد فتنه محکوم است.
وی با اذعان به تفاوت توان نظامی با رژیم صهیونیستی، برتری حزبالله را در پایبندی به وطن، آمادگی برای فداکاری و مقاومت و اتکا به اراده مردمی تاریخی دانست.
بازپسگیری حاکمیت و مخالفت با طرحهای خارجی برای انتخابات
شیخ نعیم قاسم از مسئولان خواست همواره بر بازپسگیری حاکمیت تأکید کنند و کمیتههای دائمی برای این مسئله تشکیل دهند.
وی همچنین از گروههای سیاسی که منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را مدنظر قرار میدهند، انتقاد کرد و مشغول شدن به مسائل فرعی را کاهشدهنده مسئولیت دولت در قبال امور اساسی دانست.
دبیرکل حزبالله بر ضرورت بازسازی لبنان تأکید کرد و یادآور شد که دولت باید برنامهریزیهای لازم را برای اجرای این تعهد انجام دهد.
وی همچنین درباره طرح قانون انتخابات برای نمایندگی مهاجران هشدار داد که نمیتوان قانون انتخاباتی را بهنفع گروه خاصی تدوین کرد و هرگونه طرح بر اساس فشارهای خارجی را رد کرد.
