دبیرکل حزب‌الله لبنان: «محمد عفیف» چهره‌ای تاثیرگذار در رسانه‌های مقاومت بود

۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۳
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد شهادت محمد عفیف النابلسی و همرزمانش، از جایگاه برجسته او در عرصه رسانه و مقاومت یاد کرد و وی را نمونه‌ای از قلم متعهد و اندیشه روشن دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد شهادت محمد عفیف النابلسی و همرزمانش گفت: حاج محمد عفیف قلمی نیرومند در نوشتار و سخنرانی داشت و از ذخیره‌ای گسترده از فرهنگ، آگاهی، دید درست و مسیری مستقیم برخوردار بود.

وی افزود: عفیف بیش از ده سال مسئولیت روابط رسانه‌ای را زیر نظر سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوان‌الله تعالی علیه) بر عهده داشت و پس از شهادت ایشان نخستین کسی بود که پیشنهاد برگزاری نشست‌های خبری را مطرح کرد.

معاون دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: حاج محمد عفیف یک رسانه‌ای متعهد بود؛ هم در سطح اسلامی، هم در سطح سیاسی و هم در مسیر مقاومت.

متن کامل سخنرانی دبیرکل حزب‌الله لبنان را اینجا بخوانید.

