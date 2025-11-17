به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد شهادت محمد عفیف النابلسی و همرزمانش گفت: حاج محمد عفیف قلمی نیرومند در نوشتار و سخنرانی داشت و از ذخیرهای گسترده از فرهنگ، آگاهی، دید درست و مسیری مستقیم برخوردار بود.
وی افزود: عفیف بیش از ده سال مسئولیت روابط رسانهای را زیر نظر سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوانالله تعالی علیه) بر عهده داشت و پس از شهادت ایشان نخستین کسی بود که پیشنهاد برگزاری نشستهای خبری را مطرح کرد.
معاون دبیرکل حزبالله تأکید کرد: حاج محمد عفیف یک رسانهای متعهد بود؛ هم در سطح اسلامی، هم در سطح سیاسی و هم در مسیر مقاومت.
