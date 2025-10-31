به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «بازار سرزمین من» ویژه محصولات کشاورزی، تأکید کرد که همه بخش‌های لبنان بخشی از کشورند و بازپس‌گیری سرزمین تنها از طریق وحدت ملی و پایمردی امکان‌پذیر است. وی هشدار داد هر کسی که در برابر سرزمین مقاومت کند آن را بازپس خواهد گرفت و هر کس بر سر آن مصالحه کند، آن را از دست خواهد داد.

قاسم در سخنانش شرکت‌کنندگان در این بازار را شامل مردم سرزمین، بازگشت‌کنندگان به جنوب لبنان و کسانی دانست که امروز در خطوط مقدم حضور دارند و محصول زمین را برداشت می‌کنند. او زیتون‌چینان حاضر در خطوط مقدم را «فرمانروایان واقعی» خواند که به سرزمین خود و وحدت لبنان پایبند مانده‌اند.

تاکید بر یکپارچگی سرزمین و توافق طائف

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به توافق طائف گفت کسانی که به پایبندی به این توافق تمایل دارند، نمی‌توانند گزینشی رفتار کنند؛ نمی‌توان بخشی از آن را پذیرفت و بخش دیگر را رها کرد. هدف نهایی، آزادسازی کامل سرزمین است؛ سرزمین را نعمت خواند و حفظ و احیای آن را وظیفه همگانی دانست.

جهاد کشاورزی و نقش جهاد البناء

نعیم قاسم، جهاد کشاورزی و صنعتی آغازشده توسط سید نصرالله را تلاشی در راستای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و تکیه بر منابع داخلی توصیف کرد. او از «عدم حمایت دولت از بخش کشاورزی» ابراز تأسف نمود و خواستار ایجاد سازوکارهای حمایتی برای بهبود تولید شد و اشاره کرد که بنیاد جهاد البناء در این زمینه فعالیت می‌کند. همچنین بر ضرورت کاهش واسطه‌ها میان کشاورزان و خریداران و نیاز به بازاریابی مناسب تأکید کرد.

دفاع از مقاومت و انتقاد از فشارهای خارجی

دبیرکل حزب‌الله گفت دولت آمریکا ادعا می‌کند مشکلات لبنان را حل می‌کند، اما میانجی بی‌طرف نیست و از تجاوز و گسترش آن حمایت می‌کند. قاسم افزود هرگاه سفر فرستاده‌ای آمریکایی اعلام می‌شود، حملات اسرائیل افزایش می‌یابد و پرسید موضع آمریکا درباره هزاران مورد نقض حاکمیت لبنان و کشته‌شدن غیرنظامیان چیست.

قاسم با انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال نقض حاکمیت و کشتار غیرنظامیان گفت که این ارعاب موضع حزب‌الله نسبت به مقاومت و پایداری را تغییر نخواهد داد. او تصریح کرد حزب‌الله طرفدار تسلیم یا شکست نیست و هرچند اسرائیل ممکن است اشغال کند، اما قادر به ادامه آن نخواهد بود.

دبیرکل حزب‌الله گفت که درخواستشان حمایت محض نیست بلکه خواستار آن‌اند که از پشت به مقاومت خنجر زده نشود و منافع اسرائیل تأمین نگردد. او نقش دولت را در حفظ حاکمیت اصلی خواند و از موضع رئیس‌جمهور در دستور دادن به ارتش برای مقابله با تهاجم اسرائیل حمایت کرد. قاسم افزود این مواضع باید با وحدت تقویت شود و از دولت خواست طرحی برای حمایت از ارتش بررسی کند تا نیروهای مسلح توان مقابله با دشمن را داشته باشند.

تاکید بر هدف آزادسازی و پرهیز از توافق‌های تضعیف‌کننده

شیخ نعیم قاسم خطاب به مردم لبنان تأکید کرد که بازپس‌گیری سرزمین از طریق وحدت ملی به دست خواهد آمد و هدف مقاومت، آزادسازی وطن است؛ در مقابل هدف دشمن، اشغال است و مسئولیت همه مردم لبنان در این زمینه برجسته است. او افزود که حزب‌الله قصد ندارد نقش هیچ‌کس را بگیرد و هر کس خلاف این ادعا کند باید از اظهارات خود دست بردارد. همچنین تأکید کرد پس از اجرای توافق از سوی لبنان، انتظار می‌رود اسرائیل نیز به توافق پایبند باشد و هر توافق جدیدی که توافق قبلی را زیر سؤال ببرد زمینه را برای تجاوزات تازه فراهم می‌کند. قاسم در پایان مقاومت را «قدرت لبنان» خواند که باید حفظ شود.

