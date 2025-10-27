پادشاه اردن: در غزه نقش نظامی مستقیم نخواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله دوم، پادشاه اردن، در مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی اعلام کرد که کشورش به‌رغم نزدیکی جغرافیایی و سیاسی به تحولات نوار غزه، قصد ندارد در هیچ‌گونه مأموریت نظامی مستقیم در این منطقه مشارکت کند. وی با تأکید بر تمایل اردن و مصر برای آموزش نیروهای پلیس فلسطینی، گفت که این اقدام می‌تواند به حفظ ثبات داخلی در غزه کمک کند، اما نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است.

تفاوت میان حفظ صلح و تحمیل آن

پادشاه اردن در این گفت‌وگو با اشاره به طرح‌های بین‌المللی برای استقرار نیروهای خارجی در غزه، تصریح کرد: «هیچ کشوری حاضر نخواهد بود مأموریتی برای تحمیل صلح در غزه را بپذیرد. مأموریت باید حفظ صلح باشد، نه تحمیل آن.» وی افزود که هرگونه تلاش برای تحمیل صلح با مخالفت کشورهای منطقه مواجه خواهد شد و موفقیتی در پی نخواهد داشت.

کمک‌های انسانی اردن به غزه

عبدالله دوم همچنین به نقش کشورش در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه اشاره کرد و گفت که اردن تاکنون چندین عملیات هوایی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به مردم محاصره‌شده غزه انجام داده است. وی با ابراز تأسف از وضعیت انسانی در این منطقه، گفت: «مشاهده حجم ویرانی از آسمان غزه شوکه‌کننده بود. باورکردنی نیست که جامعه جهانی اجازه داده چنین فاجعه‌ای رخ دهد.»

مخالفت رژیم صهیونیستی با حضور نیروهای ترکیه در غزه

در همین حال، «جدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، در واکنش به طرح‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ در غزه، اعلام کرد که تل‌آویو با حضور نیروهای مسلح ترکیه در این منطقه مخالف است. وی مدعی شد که کشورهایی که قصد اعزام نیرو به غزه را دارند، باید «منصفانه» با اسرائیل برخورد کنند.

طرح آمریکا برای آتش‌بس و استقرار نیروهای بین‌المللی

طرح پیشنهادی دولت آمریکا به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای توقف جنگ در غزه، که از ۱۰ اکتبر وارد مرحله نخست خود شده، شامل خروج ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و استقرار نیروهای بین‌المللی برای حفظ صلح در این منطقه است. این طرح همچنین خواهان خلع سلاح کامل جنبش حماس شده و هنوز در مرحله مذاکره میان طرف‌های ذی‌ربط قرار دارد.

تحلیل مقاومت از طرح‌های غربی

طرح‌هایی از این دست که با هدف خلع سلاح مقاومت و تثبیت سلطه رژیم صهیونیستی بر منطقه طراحی شده‌اند، با مخالفت جدی محور مقاومت مواجه‌اند. جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله لبنان، و گروه‌های مقاومت فلسطینی بارها تأکید کرده‌اند که امنیت و ثبات در غزه تنها از مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران ممکن است، نه از طریق طرح‌های تحمیلی و نیروهای خارجی.

