به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله سید شهدای امت و همراهانش سید هاشم صفیالدین، حاج علی کرکی (ابوالفضل)، حاج ابراهیم جزینی (حاج نبیل) و شهدای منطقه اقلیم التفاح، حزبالله لبنان مراسم بزرگداشتی در شهر جُباع برگزار کرد.
این مراسم با حضور گسترده خانوادههای شهدا، شخصیتهای مذهبی و اجتماعی و همچنین جواد نصرالله فرزند سید حسن نصرالله، همراه بود.
مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن سرود ملی لبنان و سرود حزبالله اجرا شد.
جواد نصرالله در سخنرانی خود از خانوادههای شهدا بابت صبر و ایستادگیشان قدردانی کرد و تأکید نمود که خون شهدا، عزّت و افتخار امت را رقم زده و راه آنان تا تحقق حق ادامه خواهد داشت.
در ادامه، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت و سخنران اصلی مراسم، با اشاره به مسئولیت تاریخی مقاومت، گفت: «وظیفه ما حفظ اصول و ادامه راه مقاومت در برابر دشمن است، آنهم در چارچوب استراتژی جهادی منعطف که با تغییرات تاکتیکی دشمن هماهنگ باشد.»
او افزود: «مقاومت اسلامی در جنگ اخیر با ضربات سنگینی مواجه شد؛ از جمله هدف قرار گرفتن دبیرکل، فرماندهان و مجاهدان مقاومت، و همچنین کشتار پیجر و حمله به یگان رضوان؛ با این حال، مقاومت همچنان فعال باقی مانده و روند بهبودی و بازسازی توان خود را ادامه داده است.»
رعد همچنین به موفقیت مقاومت در جلوگیری از نفوذ زمینی ارتش اسرائیل به سمت رودخانه لیتانی در جریان نبرد «اولی بأس» اشاره کرد و گفت: «دشمن مجبور شد به توصیه آمریکاییها تن دهد و آتشبس را بپذیرد، چرا که نتوانست به اهداف خود از جمله نابودی حزبالله دست یابد.»
وی در ادامه، تجاوزات اسرائیل پس از آتشبس در لبنان را ناشی از تحولات سوریه دانست و گفت: «اسرائیل از شرایط منطقه سوء استفاده کرده و به حملات خود به غزه، سوریه، یمن، ایران و قطر ادامه داده است.»
رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزبالله در پارلمان لبنان با تأکید بر اینکه «طغیان دشمن که بر توهم عظمت آمریکا بنا شده، پایدار نخواهد بود» گفت: «سقوط طغیانگران حتمی است و ما آن را نزدیک میبینیم، انشاءالله.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «مقاومت امروز به مرحله پیشرفتهای از بازسازی توان و اثربخشی رسیده که با شرایط جدید همخوانی دارد، نقاط ضعف را خنثی میکند و مانع تحقق اهداف سیاسی و راهبردی دشمن در لبنان میشود.»
