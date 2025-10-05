خواننده تروریست لبنانی خود را به ارتش تحویل داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فضل شاکر، خواننده لبنان پس از سال ها فرار و تحت تعقیب بودن، خود را به ارتش لبنان تحویل داد.

به گزارش العربیه، منابع نزدیک به فضل شاکر گفتند که این هنرمند خود را به نیروهای اطلاعات ارتش لبنان در اردوگاه عین الحلوه در شهر صیدا در جنوب لبنان تحویل داد.

شاهدان عینی گفتند که فضل شاکر با خیالی آسوده و بدون استرس از اردوگاه عین الحلوه به سمت ایست بازرسی ارتش در نزدیکی منطقه الحسبه قدم زد و خود را تحویل داد.

فضل شاکر متولد سال ۱۹۶۹ در صیدا از پدری لبنانی و مادری فلسطینی است و از برجسته‌ترین خوانندگان در جهان عرب به شمار می‌رود.

او در سال ۲۰۱۲ خوانندگی را کنار گذاشت و به یک گروه مسلحانه پیوست.

پس از درگیری‌ها میان ارتش لبنان و گروه مسلح شیخ احمد الاسیر در سال ۲۰۱۳، فضل شاکر به اردوگاه عین الحلوه پناه برد.



