۱۷ سال زندان برای عمران خان و همسرش در پرونده فساد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که یک دادگاه در این کشور روز شنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، «عمران خان» نخست‌وزیر سابق پاکستان و «بشری بی‌بی» همسرش، هر کدام به ۱۷ سال زندان محکوم شدند.

این حکم در ارتباط با پرونده فساد مربوط به نحوه تصرف و فروش هدایای دولتی به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن‌ها صادر شده است.

گفتنی است عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ شمسی) به قدرت رسید و تا سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ شمسی) نخست‌وزیر این کشور بود. پس از برکناری‌اش از قدرت با رأی عدم اعتماد پارلمان، او با موجی از پرونده‌های قضایی روبه‌رو شد. مهم‌ترین پرونده علیه او، پرونده «توشاخانا» بود که مربوط به هدایای رسمی دولت‌ها و شخصیت‌های خارجی است. عمران خان متهم شد که هدایای دولتی را به قیمت کمتر از ارزش واقعی فروخته و از این طریق مرتکب فساد مالی شده است.

از زمان برکناری، عمران خان بارها بازداشت و زندانی شده است. او در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ شمسی) نیز به سه سال زندان محکوم شد که همین حکم باعث محرومیتش از شرکت در انتخابات شد. علاوه بر این، او با ده‌ها پرونده دیگر از جمله اتهام تحریک به خشونت، فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت مواجه است. با وجود این، او همچنان یکی از چهره‌های پرنفوذ سیاسی پاکستان محسوب می‌شود و طرفدارانش معتقدند که این احکام قضایی انگیزه‌ای سیاسی دارند و هدف آن حذف او از صحنه سیاست است.

