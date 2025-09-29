رونمایی از کتاب «مکتب مقاومت» در پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اولین سالگرد شهادت سید مقاومت سیدحسن نصرالله از کتاب «مکتب مقاومت» به زبان انگلیسی و فارسی در پاکستان رونمایی شد.

«سعید طالبی نیا» وابسته فرهنگی ایران در کراچی، در این مراسم که با حضور صدها نفر از بانوان و جمعی از فرهیختگان علمی و فرهنگی برگزار شد، سخنرانی کرد.

وی با تبیین دو ویژگی اصلی شهید نصرالله گفت: شهید سید حسن نصرالله نماد کاملی از خداباوری بود که این موضوع در اندیشه و گفتار و رفتار او تبلور داشت.

طالبی نیا افزود: رهبر شهید حزب الله در طول سه دهه فرماندهی خود بر این سازمان، به الگویی از یک رهبر مؤمن و شجاع تبدیل شد که الهام بخشی او برای پیروان حق و عدالت در جهان عرب نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر خواهد شد.

مسئول خانه فرهنگ ایران در کراچی، ویژگی مهم دیگر این شهید مجاهد را وفاداری و تبعیت عاشقانه و آگاهانه او از ولایت فقیه دانست و گفت: شهید نصرالله در تمام دوران زندگی غرورآفرین خود، دوری از خود محوری و ریاکاری و اجتناب از منیت‌های دنیوی را به حد اعلی رساند و خود را بعنوان سربازی وفادار در برابر رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت.

در بخش دیگری از این مراسم آیت الله «غلام عباس رئیسی» از علمای سرشناس پاکستان طی سخنانی به بیان ویژگی‌های اجتماعی سیاسی شهید نصرالله پرداخت و حاضران را به الگوپذیری از مدل زیست فردی و اجتماعی ایشان دعوت کرد.

گفتنی است همزمان با رونمایی از نسخه فارسی و انگلیسی کتاب «مکتب نصرالله» که از سوی انتشارات الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شد، نسخه الکترونیکی فایل انگلیسی آن نیز بصورت «ورق زن» از سوی خانه فرهنگ کراچی در فضای اینترنت بارگذاری و در اختیار مخاطبان قرار گرفت.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸

