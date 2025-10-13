هدف دشمن در دنیای امروز

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: دشمن یعنی چه کسی؟ یعنی آن که از انقلاب آسیب دیده؛ آنهایی که اینجا یک حکومت دستنشاندهی مطیعی در این منطقهی بسیار حسّاس داشتند که مطیع آنها بود و همه چیزش در اختیار آنها بود؛ هم سیاستش، هم اقتصادش، هم درآمدش. آنها این را از دست دادند و متضرّر شدند؛ حالا در رأس آنها آمریکا است و نیز بعضی از کشورهای دیگر اروپایی مثل انگلیس و غیره؛ اینها دشمنند. هدف دشمن این است که از این استمرار و استقامت جلوگیری کند؛ انواع و اقسام تلاشها را هم دارند میکنند برای همین [هدف]. از هر وسیلهای هم که بتوانند استفاده میکنند: از متفکّرنماها -بعضیها هستند متفکّرنمایند، مینشینند بهاصطلاح فکر ارائه میدهند که با پایههای انقلاب مخالفند؛
شما گاهی ممکن است مقالات اینها و نوشتههای اینها را در بعضی از مطبوعات یا رسانههای الکترونیکی و مانند اینها ببینید؛ از اینها استفاده میکنند، پول میدهند، [میگویند] «بنشینید علیه انقلاب و علیه پایههای انقلاب فکر تولید کنید»- تا نظریهپردازهای قلّابی که تئوریسین درست میکنند، تئوریسینهای قلّابی، تا روزنامهنگار و قلمبهدستها و قلمبهمزدها، تا امکانات فضای مجازی، تا دلقکها و تا هر چه بتوانند و از هرکه بتوانند استفاده میکنند برای اینکه گسترهی مخاطبین خودشان را افزایش بدهند.
همهی اینکارها دارد انجام میگیرد، همهی اینها الان [هست؛] نه حالا، از اوّل انقلاب -[یعنی] از همان ۳۹ سال پیش- همهی اینکارها انجام گرفته، منتها روزبهروز شدیدتر شده؛ ابزارهایی امروز هست که آن روزها نبود، همهی این ابزارها را به کار میگیرند. شنیدید در فتنهی [سال] ۸۸، یکی از این شبکههای فعّال اینترنتی بنا بود تعمیرات سالیانه بکند، گفتند «نکن؛ تعمیراتت را به تأخیر بینداز که خدمت بدهی به ما» برای اینکه خدماتش به [سازمان] سیا در آمریکا و دستگاههای سیاسی آمریکا متوقّف نشود؛ از همهی اینها استفاده میکنند.
