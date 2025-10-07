به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با همکاری خانه حکمت ایرانیان در وین، رویدادی ویژه با عنوان «شاعر رنگ و عشق» ۲۵ مهرماه جاری برگزار میکند.
این همایش یادبود با هدف گرامیداشت مقام هنری و خدمات استاد محمود فرشچیان، استاد برجسته نگارگری ایرانی در تالار ابنسینا خانه فرهنگ ایران در وین برپا میشود.
انجمن فرهنگی حافظ و پورگشتال در اتریش نیز در برگزاری این مراسم مشارکت دارند. این برنامه فرصتی خواهد بود برای بازخوانی میراث ماندگار او در عرصه هنر و فرهنگ.
در کنار همایش «شاعر رنگ و عشق»، نمایش منتخبی از آثار استاد فرشچیان نیز برپا خواهد شد و سخنرانیهایی تخصصی در حوزه فلسفه هنر و میراث فرهنگی ایران ارائه میشود.
بهمن نامور مطلق، بنیانگذار دانشگاه فرشچیان، پژوهشگر برجسته ادبیات و هنر ایرانی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، دیپ.-اینگ. گلمر-مینا کمپینگر-خطیبی، استاد معماری در وین و متخصص در تلفیق هنر سنتی با معماری مدرن، محمد مستاندهی، استاد نقاش ایرانی، فرگل لیلا خطیبی، استاد نقاش ایرانی و پژوهشگر و مدرس هنر، محمد هاشمی، مدرس و پژوهشگر فلسفه هنر و رضا غلامی، مدرس ارشد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی و رایزن فرهنگی ایران در اتریش از سخنرانان این نشست هستند.
خانه حکمت ایرانیان در وین، به عنوان مرکزی برای ترویج گفتوگوی فرهنگی و فلسفی، در برگزاری رویدادهای مرتبط با میراث ایرانی ـ اسلامی سابقه طولانی دارد.
این همایش نیز در امتداد فعالیتهای اخیر این مرکز از جمله سمینارهای فلسفه اسلامی و مطالعات ایرانی، برگزار میشود و نه تنها یاد استاد فرشچیان را زنده نگه میدارد، بلکه پلی میان نسلهای هنرمندان ایرانی و مخاطبان اروپایی ایجاد میکند.
علاقهمندان از ایرانیان مقیم اتریش برای حضور در این رویداد میتوانند از طریق ایمیل Mail: Iran.kulturvertretung@yahoo.deثبتنام کنند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما