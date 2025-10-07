گرایش جوانان اتریش به دین و اعمال مذهبی افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مطالعات جدید در اتریش نشان می‌دهد که گروه سنی ۱۴ تا ۲۵ سال بیشترین میزان گرایش به اعمال دینی و ایمان به خدا را در این کشور دارند.

ریجینا پولاک، کارشناس و پژوهشگر رشتۀ الهیات، در مصاحبه‌ای با روزنامه محلی «کلاینِه سایتونگ» تأکید کرد: جوانان امروز اتریش نسبت به گذشته با «بی‌پروایی نسبتاً بیشتری» به دین نگاه می‌کنند و در جستجوی هویت، راهنمایی و حمایت در جامعه‌ هستند.

این گرایش در قالب استقبال از مراسم و آیین‌های دینی مشاهده می‌شود؛ پولاک معتقد است بسیاری از جوانان با تجربه کردن آیین‌ها و ارتباط اجتماعی موجود در دین، آرامش و نقطه اتکایی برای زندگی روزمره پیدا می‌کنند و این روند، پاسخی به فردگرایی و تنهایی گسترده جامعه جوانان است.

اخیراً جوانان اتریش در مسائل حساس، مانند موضوع کمک به مرگ خودخواسته (اقدام‌هایی که به پایان زندگی فرد بیمار یا دچار درد شدید کمک می‌کند) دیدگاه‌های متفاوتی نشان ‌می‌دهند که تعلق دینی نقش مهمی در نظر آنان داشته است؛ بیشترین مخالفت از سوی جوانان مسلمان و مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس ابراز شده است.

