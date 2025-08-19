پیام تولیت آستان قدس رضوی به مراسم تشییع پیکر استاد فرشچیان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی به‌مناسبت آیین تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد محمود فرشچیان، استاد برجسته هنر نگارگری پیامی صادر کرد که در جریان برگزاری این مراسم قرائت شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

در ایام اربعین حسینی که موج عشق و ارادت مؤمنان و آزادگان جهان به سیدالشهدا(ع)، جهان خاکی را با یاد ثارالله پیوند زده است، خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر بی‌بدیل ایران‌زمین، دل‌های شیفتگان هنر و معنویت را اندوهگین ساخت.

استاد فرشچیان که خود را روضه‌خوان حسین بن علی(ع) با شاهکار ماندگار عصر عاشورا می‌دانست، عمری را در خدمت به هنر متعهد و آیینی سپری کرد. هرچند هنر نگارگری ایران اسلامی، امروز یکی از بزرگترین ستارگان خود را بدرود می‌گوید، ولی آثار جاودان این استاد فرزانه، گواه زنده بر عشق او به دین و فرهنگ ایرانی اسلامی است.

او با نگاهی فراتر از ماده، رنگ و خط را به تسبیحی از ذکر و عشق تبدیل کرد و هر تصویر را آیینه‌ای از ایمان و حقیقت ساخت. آثاری چون عصر عاشورا و طراحی ضریح سیمین و ذرین حرم مطهر امام رضا(ع)، نه‌تنها شکوه هنر او، بلکه عمق پیوندش با مکتب اهل بیت(ع) را به نمایش می‌گذارد.

۱۷ اثر نفیس به‌وسیله استاد محمود فرشچیان در گنجینه موزه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود که میراثی گران‌قدر و روایتی بی‌کلام از عشق، معنویت و هویت این سرزمین است. او در هر اثر از قید مادیت رها شد و نور عالم معنا را بر بوم نقش زد؛ نوری که جاودانه خواهد درخشید.

اینجانب در جوار مضجع منور رضوی، این ضایعه را به محضر جامعه فرهیخته فرهنگ و هنر، خانواده گرامی استاد، شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان برای آن مرحوم، علو درجات و همراهی با اولیای الهی را مسئلت دارم.»

