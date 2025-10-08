به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌اللّه العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه، به همایش سراسری کارمندان، دبیران و مدیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با محوریت «هم‌افزایی سازمانی جهت احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور» پیامی به شرح زیر صادر کردند:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی ‌الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سیَّما بَقیَّهَ اللَّهِ فِی الأرَضینَ.

با سلام و تحیت به آن مجمع محترم،

یکی از موضوعات مهم که باید بیش از پیش در این زمان مورد توجه قرار بگیرد و حقیقت آن به جامعه معرفی شود، واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر است. واجبی که امروز بر اثر تبلیغات دشمن و گاهی عدم معرفی صحیح از طرف دوستان و نداشتن اطلاعات کافی و لازم در اجرا موجب آن شده که این واجب الهی در جامعه به عنوان یک امر سخت معرفی شود. واجبی که قرآن کریم اجرای آن را سبب فلاح و رستگاری بشریت می داند و عامل دعوت به این واجب را اصل سعادت انسان معرفی می کند «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» به تعبیر قرآن کریم که شاید در یک مورد اینگونه فرموده باشد خیر امت امر به معروف و نهی از منکر است؛ واجبی که حداقل ده مورد از آیات قرآن کریم در این باب با صراحت و در آیات فراوان دیگر نیز اشاره دارد، و باید توجه داشت در هر جامعه، برای حفظ آن از فساد و انحراف و سقوط، نظارت عمومی و در بعضی از موارد نظارت خاص لازم است تا بر آنچه بر جامعه می گذرد، نظارت کنند و جامعه و فرد را از رفتن به سوی فساد و انحراف حفظ نمایند البته با شرائطی این موضوع، در اسلام به طور وسیع و حساب شده و منطقی، تحت طرح «لزوم دو وظیفه بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر» عنوان شده است. این طرح و برنامه»،- اگر درست پیاده شود- اهرمی نیرومند برای ریشه کن کردن فساد، و عاملی استوار برای سوق دادن فرد و جامعه به سوی تکامل همه جانبه معنوی و مادی خواهد شد.

برهمین اساس، آیات و روایات بسیار، مسلمانان را به انجام این دو وظیفه مهم، الزام می کند و تأکید فراوان در حفظ این دو وظیفه می نماید، تا آنجا که در سختی پیامبر (ص) فرمود:

مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَی عَنِ الْمُنْکَرِ فَهُوَ خَلِیفَةُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ وَ خَلِیفَةُ رَسُولِهِ وَ کِتَابُه : «کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند، جانشین خداوند در زمین و جانشین رسول خدا، و جانشین کتاب خدا است».

این روایت حاکی است که دو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز، یک برنامه الهی و پیامبران و کتابهای آسمانی است و اگر کسی (در صورت وجود شرائط) امر به معروف و نهی از منکر کند، در حقیقت زیر پوشش همین برنامه قرار گرفته و در این راستا قدم بر می دارد و چه مقامی بالاتر از آن؟!

و بهترین دلیل بر اهمیت این دو وظیفه بزرگ، آنکه حفظ دین و جامعه با تمام ابعادش بستگی به آن دارد، و به عبارت دیگر، انسانها در پرتو اجرای این دو وظیفه از پرتگاه سقوط نجات یافته و به سوی اوج تکامل انسانی پر می گشایند. و این دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و عبادی خواهد شد و در طول تاریخ اسلام، آثار درخشانی که در پرتو این دو فریضه بزرگ بدست آمده، بی شمار است.

از مهمترین و عظیم ترین و بهترین و عالیترین فرائض و واجبات اسلامی امر به معروف و نهی از منکر» است، و درباره عظمت شأن این دو وظیفه مهم، تعبیری رساتر و کامل تر از آنچه از اهل بیت وحی و عصمت (امامان معصوم) آمده است نمی یابیم، و ما ینبئک مثل خبیر: «و چنین موضوعی را کسی همانند آگاه و خبیر، خبر ندهد.»

اینک به دو حدیث زیر توجه کنید:

1- حضرت علی (علیه السلام) می فرماید:

وَ مَا أَعْمَالُ‏ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّی‏: «تمام کارهای نیک و (حتی) جهاد در راه خدا، در برابر آمر به معروف و نهی از منکر، همچون آب دهان در برابر دریای پهناوری است».

۲- امام صادق (علیه السلام) فرمود:

إِنَ‏ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ النَّهْیَ‏ عَنِ‏ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ‏ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ‏ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْر: «امر به معروف و نهی از منکر، روش پیامبران و شیوه صالحان و (دو) فریضه بزرگ الهی است، که سایر فرائض و واجبات بوسیله آن برپا می شوند، و در پرتو آن، راهها امن می گردد و کسب و کار مردم حلال می شود، و حقوق افراد تأمین می گردد، و زمینها آباد، و از دشمنان انتقام گرفته می شود، و همه کارها روبراه می‌گردد»

و در آغاز همین حدیث، این دو فریضه به عنوان اَسمَی الفرائض و أشرفها (عالیترین و شریفترین وظائف واجب دینی) یاد شده است.

با توجه به اینکه فریضه ای که همه کارهای نیک، حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با آن همچون قطره آب، نسبت به دریای پهناور است، و در پرتو آن سایر واجبات برپا می شود، و راهها امن می گردد، و کار و کسب مردم، حلال شده و حقوق مردم ادا می شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی، و آبادی زمین و انتقام از دشمنان دین بوجود می آید، آن دشمنانی که از هر گونه شر و فساد درباره ما کوتاهی نمی کنند و دوست دارند ما همواره در زحمت و رنج باشیم (و نشانه های دشمنی از زبانشان آشکار است، و آنچه در دل پنهان دارند (از کینه ها و عداوتها) از آن هم مهمتر است. و انجام این دو فریضه موجب روبراه شدن شئون همه جانبه می شود.

نتیجه اینکه: به روشنی در می یابیم که امر به معروف و نهی از منکر مهمترین فرائض اسلامی و یا از مهمترین فرائض است، و همین برای اوج ارزش این دو فریضه کافی است و نباید این واجب را در سطح کم دید.

امروز اولین وظیفه شناخت درست از منکر و معروف در عرصه کلان است، در دنیا امروز شناخت بزرگ ترین منکر یعنی استکبار و صهیونیست و ایادی آن تا در داخل موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی امروز اگر دیده شد مسئولی وظیفه خود را انجام نمی‌دهد باید فریاد زد.

امروز اگر کسی منافع ملی و وحدت مردم را نشانه می گیرد باید مقابله نمود امروز اگر واجبات الهی را همانند حجاب خفیف کردند نباید سکوت کرد.

امروز اگر معیشت مردم را گروگان اهداف حزبی و جناحی کردند باید تذکر داد.

امروز بزرگترین معروف وحدت حول محور رهبری انقلاب و حفظ این نظام است، و باید دشمن و نقشه های دشمن را شناخت و مهمترین نوع مقابله با دشمن جلوگیری از تفرقه است.

در پایان لازم می‌دانم از همه عزیزان برگزارکننده این مجمع با معنویت تشکر نمایم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

