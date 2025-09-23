به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید، در پیامی به مناسبت انتشار کتاب «آیات الاحکام: بررسی آیات قرآن با محور جهاد و دفاع در اسلام» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال رضوی مهر، بر جایگاه حیاتی و محوری «جهاد» در دوران معاصر تأکید کردند.

این پیام که در قالب مقدمه‌ای بر کتاب مذکور نگاشته شده است، در مراسم رونمایی از این اثر در شهر مقدس قم قرائت گردید.

جهاد؛ اصل مهم در برابر بسیج استکبار علیه اسلام ناب

این مرجع عالی‌قدر در مقدمه خود با تقدیر از تلاش علمی نویسنده کتاب که تقریرات بخشی از درس خارج جهاد ایشان است، به تحلیل شرایط کنونی جهان اسلام پرداختند و فرمودند: «باید توجه داشت که امروز موضوع جهاد برای ما یک اصل مهمی است، خصوصاً بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران که دنیای استکبار در برابر اسلام ناب بسیج شده است».

ایشان با این بیان، جهاد را نه یک مفهوم تاریخی، بلکه یک راهبرد ضروری و اصلی برای امت اسلامی در مواجهه با صف‌آرایی جبهه استکبار علیه اسلام محمدی (ص) دانستند و بر لزوم توجه جدی حوزه‌های علمیه و اندیشمندان به این فریضه الهی تأکید کردند.

تقدیر از شخصیت‌های انقلابی و پرتلاش

حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی در بخش دیگری از این پیام، نویسنده کتاب را «شخصیتی انقلابی و پرتلاش» توصیف کرده و برای ایشان در مسیر ترویج و نشر فرهنگ غنی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) آرزوی توفیق روزافزون نمودند. این توصیف، نشان‌دهنده اهمیت پیوند میان «علم و تحقیق» با «روحیه انقلابی و مجاهدت» از منظر معظم‌له است.

پاسخ به یک نیاز فقهی و قرآنی

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال رضوی مهر، نویسنده کتاب، نیز با اشاره به اینکه این اثر ثمره تقریر مباحث فقهی و قواعد فقهی درس خارج آیت‌الله العظمی نوری همدانی است، اظهار داشت که کتاب مذکور پس از یک سال بررسی دقیق و رفع ایرادات توسط معظم‌له، به شکل نهایی درآمده است.

وی افزود: «امروز مشق اصلی مسلمانان، جهاد با استکبار و صهیونیسم است و امت اسلام هرگز لباس ذلت بر تن نمی‌پوشد». رضوی مهر تأکید کرد که مجاهدت‌های شهدای مقاومت در لبنان، سوریه و عراق، اثبات این حقیقت است که امت اسلام زیر بار زور و مذاکرات تحمیلی نخواهد رفت.

آیت‌الله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این مراسم، ضمن تجلیل از مقام علمی و انقلابی آیت‌الله العظمی نوری همدانی، ایشان را مرجعی انقلابی خواند که همواره پای انقلاب ایستاده و در مواقع حساس، اولین مدافع مقام معظم رهبری بوده‌اند.

کتاب «آیات الاحکام جهاد و دفاع» در شش فصل به تبیین جایگاه جهاد در فقه و حقوق، شرایط و وظایف مجاهدان، شیوه‌های جهاد و فضیلت مجاهدان در راه خدا می‌پردازد.

