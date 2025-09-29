به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت همسر مکرمه آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی، آیتالله العظمی نوری همدانی پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام آیتالله نوری همدانی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی آقای حاج سیدعلی سیستانی مدظله العالی
سلام علیکم،
ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازادههای دانشمند و محترم تسلیت عرض مینمایم.
رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت میکنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.
قم المقدسه
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷
مطابق با ۷ مهر ماه ۱۴۰۴
حسین نوری همدانی
