پیام تسلیت آیت‌الله العظمی نوری همدانی در پی درگذشت همسر مکرمه آیت‌الله سیستانی

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۴
کد خبر: 1732833
پیام تسلیت آیت‌الله العظمی نوری همدانی در پی درگذشت همسر مکرمه آیت‌الله سیستانی

در پی درگذشت همسر مکرمه آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی، آیت‌الله العظمی نوری همدانی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام آیت‌الله نوری همدانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سیدعلی سیستانی مدظله العالی

سلام علیکم،

ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازاده‌های دانشمند و محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت می‌کنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.

قم المقدسه 
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷ 
مطابق با ۷ مهر ماه ۱۴۰۴

حسین نوری همدانی

