متن پیام آیت‌الله نوری همدانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سیدعلی سیستانی مدظله العالی

سلام علیکم،

ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازاده‌های دانشمند و محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت می‌کنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.

قم المقدسه

۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷

مطابق با ۷ مهر ماه ۱۴۰۴

حسین نوری همدانی

