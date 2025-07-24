به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیتالله العظمی نوری همدانی مدظلهالعالی پیرامون مسائل در حال وقوع در غزه بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملتهای شریف جهان اسلام! علمای اعلام! دولتهای مسلمان و آزاداندیش! «وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ» (انفال ۷۲)
بار دیگر وجدان بشریت و فطرتهای پاک، در برابر جنایتی هولناک و ننگین از سوی رژیم کودککش صهیونیستی به لرزه درآمد. غزه مظلوم، اکنون نه تنها در آتش بمبارانهای بیامان میسوزد، بلکه در حلقه محاصره غذایی، دارویی و انسانی نیز گرفتار آمده است. گرسنگیِ گسترده، شهادت مظلومانه کودکان، زنان، سالخوردگان و بیماران و صحنههای دلخراش جان دادن بیدفاع مردم بیگناه، دل هر انسان آزادهای را به درد میآورد.
این اقدامات، نهتنها مصداق بارز نسلکشی و جنایت جنگی است، بلکه با هیچ معیار انسانی، حقوقی، شرعی و بینالمللی قابل توجیه نیست. فریاد مظلومیت مردم غزه، امروز آزمون بزرگی برای علمای اسلام، رهبران کشورهای اسلامی و نهادهای بینالمللی است.
در روزگاری که فریاد مظلومیت ملت فلسطین، بهویژه در غزه، به گوش جهانیان رسیده، وجدانهای بیدار انسانی در سراسر جهان، از ظلم آشکار رژیم صهیونیستی بر مردم بیدفاع به خشم آمدهاند. در این میان، وظیفهای سنگین بر دوش علمای دین و دولتهای اسلامی است؛ چرا که نه تنها بر اساس معیارهای انسانی، بلکه به حکم قرآن و سنت، موظف به دفاع از مظلوم و مقابله با ظلماند.
وظیفۀ علمای دین در این شرایط حساس و تاریخی این است که با صدور فتواهای حمایتی و دعوت به وحدت در برابر دشمن مشترک و نیز محکومیت صریح رژیم صهیونیستی و هرگونه عادیسازی روابط با آن گام های نقش آفرین و موثری را بردارند. تشویق مردم به حمایت مادی و معنوی از ملت فلسطین و همچنین استفاده از تریبونهای نماز جمعه و جماعات و بهره گیری از ظرفیت های حوزوی و دانشگاهی رسانهها برای بیدارسازی امت اسلامی از وظایف خطیر دینی ، سیاسی و اجتماعی همه ما است و طبعا غفلت و تسامح از آن عقوبت دنیوی و اخروی را در پی خواهد داشت.
دولتهای اسلامی نیز نه تنها بر اساس همبستگی دینی، بلکه از منظر انسانی و حقوق بشری موظفاند در برابر جنایات جنگی رژیم اشغالگر قدس موضعی قاطع اتخاذ کنند. متأسفانه، در بسیاری از موارد، شاهد سکوت یا حتی همکاری برخی دولتها با این رژیم بودهایم. از دولت های اسلامی انتظار میرود روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع یا تعلیق کنند و ازظرفیت نهادهای بینالمللی برای محکومسازی و مجازات این رژیم بهره گیرند.و همچنیندکمکهای انساندوستانه و پزشکی به مردم غزه ارسال نموده و حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین را در دستور کار قرار خود دهند.
بیتفاوتی علمای دین و دولتهای اسلامی، نه تنها موجب استمرار ظلم میشود، بلکه به تضعیف جایگاه اسلام در سطح جهانی میانجامد. وحدت اسلامی و بیداری امت، تنها در سایه اقدام عملی و حمایت واقعی از مظلومان شکل میگیرد. نسل جوان مسلمانان نیز عملکرد علمای دین و رهبران سیاسی را با دقت رصد میکنند و سکوت را نشانهای از نفاق یا ضعف اراده دینی میدانند.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که همه نیروهای صادق جهان اسلام، اعم از علما، روشنفکران، و دولتمردان، با کنار گذاشتن اختلافات داخلی، به وظیفۀ اسلامی و انسانی خود در قبال مردم غزه عمل کنند. بیداری امت اسلامی، نیازمند فریاد عدالتخواهی و اقدام هماهنگ است.
فاجعۀ غزه، نه تنها یک بحران انسانی، بلکه آزمونی تاریخی برای جهان اسلام است. علمای اسلام باید نقش پیشگامان این حرکت بیداری را ایفا کنند و دولتهای اسلامی نیز باید ثابت کنند که شایستۀ نام «اسلامی» هستند. اگر امروز در قبال خونهای پاک ریخته شده سکوت شود، فردا نوبت سرزمینهای دیگر خواهد بود. ما یقین داریم که وعده الهی در نصرت مظلومان و سقوط ظالمان، تخلفناپذیر است: «إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» (انعام، ۱۳۵)
والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته
حسین نوری همدانی
