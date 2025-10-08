به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در «همایش فصلی معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تاکید روایت‌های دینی و اسلامی بر اهمیت موضوع پیگیری و مدیریت زمان، اظهار داشت: اگر زمان از دست برود قابل برگشت نیست و زمان نقش مهمی در اتفاقات جاری و ساری در دنیای امروز دارد.

وی تصریح کرد: نباید از گذر زمان غافل شد و باید پیگیری در امور داشت. همچنین زمان‌شناسی به‌موقع در کارها داشت زیرا قرن 21 عصری مبتنی بر اهمیت زمان است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم با اشاره به تحولات دنیای امروز و شرایط جنگی در منطقه، گفت: دنیا نباید بر اساس دروغ باشد و اگر جامعه‌ای به سمت دروغ برود و به آن مبتلا شود، شاهد اتفاقات ناگوار خواهیم بود، همانند شرایط امروز جهان که دفاع از حقوق مظلومان به هیچ جا نرسیده است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: ما اهداف بزرگی داریم که برای تحقق آن تلاش و مقاومت می‌کنیم، جنگ با استکبار را ادامه می‌دهیم تا پرچم حق برافراشته و ارزش‌های انسانی حفظ شود. سرانجام حق بر باطل پیروز خواهد بود و سرنوشت بشریت مختوم به این موضوع خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم چهلم شهدای اقتدار و دیدار با خانواده این شهدا، گفت: ایشان بر حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید داشتند. همچنین رهبر معظم انقلاب در این دیدار بر پیشرفت علمی توسط نخبگان کشور تاکید کردند.

نمایند ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در این همایش ضمن توصیه به معاونین و مدیران بنیاد بر عدم اسراف بر ارتقای بنیه دینی و مذهبی کارکنان بنیاد تاکید و خاطرنشان‌کرد: کارها باید بر اساس اخلاص و ایمان باشد و به همان میزان که اخلاص باشد، برکت کارها بیشتر می‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

