خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: این مقاله با هدف تحلیل جایگاه امید در آموزههای اسلامی و نقش آن در پویایی سبک زندگی فردی و اجتماعی نوشته شده است.
۱. امید در قرآن؛ ریشه حرکت و صبر
قرآن کریم میفرماید:
قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَیٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا.
«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف کردهاید، از رحمت خدا نومید نشوید که خداوند همه گناهان را میآمرزد.» (۱)
این آیه، دریچهای از رحمت بیپایان خداست؛ هرکس امید خود را حفظ کند، راه بازگشت برایش باز است.
۲. امید و عمل؛ پیوندی ناگسستنی
امام علی(ع) فرمودند:
الْأَمَلُ رَحْمَةٌ لِلْقَلْبِ وَالْیَأْسُ قَتْلُهُ.
«امید، مایه رحمت دل است و یأس، قاتل آن.» (۲)
در منطق دین، امید بدون تلاش معنا ندارد. مؤمن امیدوار، اهل عمل است و از شکست نمیهراسد؛ زیرا به وعده الهی اعتماد دارد.
۳. نقش امید در سبک زندگی اجتماعی
امید، نیروی بازسازنده جامعه است. جامعهای که امید خود را از دست دهد، دچار رکود و بیاعتمادی میشود. قرآن کریم وعده داده است:
وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ...
«ما میخواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان گردانیم.» (۳)
این وعده، رمز پایداری امت مؤمن در برابر سختیهاست.
۴. امید در نگاه اهلبیت(ع)
امام صادق(ع) فرمودند:
لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّی یَکُونَ خَائِفًا رَاجِیًا.
«مؤمن، مؤمن نیست مگر آنکه هم بیمناک و هم امیدوار باشد.» (۴)
امید در کنار خوف، تعادل روحی ایجاد میکند و انسان را از غرور و ناامیدی نجات میدهد.
نتیجهگیری
امید به رحمت الهی، شریان حیات جامعه ایمانی است. این امید، نه تنها در دل فرد، بلکه در حرکت اجتماعی مؤمنان نیز تجلی دارد. جامعهای که با توکل و امید زندگی کند، از بحرانها عبور کرده و به سوی سعادت پیش میرود.
