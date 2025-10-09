حماس رسما دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور ترامپ در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام می‎‌کند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا می‌باشد.

این بیانیه می‌افزاید: ما تلاش‌های برادران میانجی در قطر، مصر و ترکیه را ارج می‌نهیم و همچنین از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در راستای توقف کامل جنگ و عقب‌نشینی کامل اشغالگران از نوار غزه تقدیر می‌کنیم.

حماس افزود: ما از رئیس‌جمهور ترامپ و کشورهای ضامن توافق، و همچنین تمامی طرف‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی می‌خواهیم که دولت اشغالگر را ملزم به اجرای کامل مفاد توافق کنند و اجازه ندهند که از تعهدات خود شانه خالی کرده یا در اجرای توافق تأخیر و تعلل به خرج دهد.

این جنبش بیان کرد: ما به ملت بزرگ خود در نوار غزه، قدس و کرانه باختری، و همچنین اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و خارج فلسطین، درود می‌فرستیم؛ مردمی که مواضعی شجاعانه، قهرمانانه و با عزت بی‌نظیر ثبت کردند و در برابر طرح‌های فاشیستی اشغالگران که حقوقشان و موجودیتشان را هدف قرار داده بود، ایستادگی کردند. این فداکاری‌ها و مواضع بزرگ نقشه‌های اشغالگران اسرائیلی برای تسلیم و کوچاندن مردم فلسطین را ناکام گذاشت.

در پایان این بیانیه آمده است: ما تأکید می‌کنیم که فداکاری‌های مردم ما بی‌ثمر نخواهد بود و ما به عهد خود پایبند خواهیم ماند و از حقوق ملی مردممان تا رسیدن به آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت نخواهیم شد.

..............

پایان پیام/ ۲۱۸

