النخاله: آزادی اسرا با جانفشانی مردان مقاومت حاصل شد/ پرچم مقاومت سرفراز باقی ماند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: دستاورد امروز در آزادی تعداد زیادی از اسرای مقاومت و مردم فلسطین تنها با جانفشانی مردان مقاومت و یکپارچگی مردم فلسطین حاصل شده است.
وی اظهار کرد: ما امید داشتیم نتیجهها بهتر از این باشد؛ اما مردم ما بهخوبی از موازنه قدرت و عوامل فراوانی که ملت فلسطین در غزه را احاطه کردهاند آگاه هستند.
زیاد النخاله افزود: پرچم مقاومت سرفراز باقی ماند و مقاومت در میدان و مردم سلحشور ما نیز با تاسی از مفهوم مقاومت هنور پابرجا هستند.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد: آزادی دیگر اسرای فلسطینی از اولویتهای مقاومت است و این موضوع خدشه ناپذیر است.
