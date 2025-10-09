به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسامه حمدان»، مقام ارشد حماس و نماینده ارشد سابق حماس در لبنان و تهران در خصوص شرایط آتش‌بس در غزه و جزئیات مورد پذیرش مقاومت به شبکه العربی گفت: مرحله نخست شامل سه مرحله است: اولی، اعلام پایان جنگ، تبادل اسرا و عقب‌نشینی اسرائیل است، که در مورد خطوطی که در مرحله اول به آن عقب‌نشینی خواهند کرد، توافق شده است.

وی در خصوص بازگشایی خطوط مرزی به‌منظور کمک‌رسانی به مردم غزه گفت: پنج گذرگاه برای ورود کامیون‌های کمک‌رسانی به مناطق مختلف غزه نیز از شروط توافق است. در روز اول این کار با چهارصد کامیون آغاز می‌شود و طی چند روز به ششصد کامیون کمک‌رسانی برای ملت فلسطین می‌رسد، و بدین ترتیب مرحله نخست را به پایان می‌رسانیم.

وی افزود: آنچه قرار است اتفاق بیفتد این است که مقاومت تمام اسرای زنده و مرده‌ای را که در فهرست‌ها آمده‌اند، آزاد کند، و ما در ازای آن انتظار آزادی دویست و پنجاه اسیر با حبس ابد و نیز هزار و هفتصد اسیر را داریم که در طول عملیات از غزه ربوده شده‌اند، و برخی از آنها زنان و کودکان هستند. ما نام رهبران را در فهرست قرار داده‌ایم، طبق توافق اولیه، توافق شد که اسرا بر اساس سابقه زندان و سن‌شان آزاد شوند. ما امیدواریم که از جانب رژیم اسرائیل اتفاقی نیفتد که مانع این امر شود.

حمدان افزود: نقطه پایه‌ای توافق و زمینه‌ای که به ما اجازه داد به توافق برسیم این است که او (نتانیاهو) به جنگ پایان دهد. ترامپ هنوز باید این را به صورت رسمی اعلام کند، و من معتقدم تا زمانی که او این را اعلام نکند، تبادل اسرا صورت نخواهد گرفت. تبادل اسرا روز دوشنبه خواهد بود. امروز دولت اسرائیل باید موافقت خود را با توافق، از جمله فهرست اسرایی که از زندان اسرائیلی آزاد می‌شوند، اعلام کند.

فردا (جمعه) یک روند رسمی از سوی دادگاه اسرائیل برای رسیدگی به هرگونه درخواست تجدید نظر وجود دارد و روز یکشنبه فهرست‌ها از سوی هر دو طرف منتقل خواهند شد تا اجرای توافق از روز دوشنبه آغاز شود.

این مقام حماس در خصوص فردای پس از جنگ نیز گفت: حکومت غزه باید توسط شخصیت‌های فلسطینی و بدون دخالت اسقاطیل اداره شود. جناح‌های فلسطینی پیشنهادی را ارائه کرده‌اند که شامل چهل نام است که مسئولیت اداره نوار غزه را بر عهده خواهند داشت؛ ما دخالت اسرائیل در امورمان را نخواهیم پذیرفت.

حمدان اعلام کرد که این توافق شامل بازگشایی پنج گذرگاه برای ورود کمک‌ها به نوار غزه است. آژانس‌های بین‌المللی بر توزیع آن نظارت خواهند کرد و نه صندوق بشردوستانه غزه. ما توقف فعالیت پهپادها را به منظور انجام انتقال اسرا درخواست کردیم.

