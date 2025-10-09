به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آتش‌بس میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی در غزه، گمانه‌زنی‌های متعددی درخصوص مفاد توافق و همچنین ضمانت اجرا آن از سوی رسانه‌ها و دوطرف منتشر می‌شود.

اسامه حمدان در گفت‌وگو با العربی موارد مورد انتظار حماس و همچنین برخی موارد توافق‌شده را عنوان کرد.

در همین زمینه آزادی اسرای فلسطینی از جمله مواردی است که رسانه‌ها درباره آن به گمانه‌زنی پرداخته‌اند.

العربی قطر به نقل از اسامه حمدان، عضو ارشد حماس گزارش داد که این مقام مقاومت فلسطین می‌گوید: توافق حاصل‌شده، پایان نهایی جنگ است و ما اداره نوار غزه را واگذار می‌کنیم، اما حکومت غزه باید توسط شخصیت‌های فلسطینی و بدون دخالت اسرائیل اداره شود.

الجزیره نیز به نقل از سخنگوی حماس گزارش داد: فلسطینی‌ها سلاحِ مقاومت را هم از حیث دفاع از مردم‌ و هم برای تضمین استقلالِ تصمیم‌گیری فلسطینی، مشروع می‌دانند.

این رسانه قطری می‌گوید: فلسطینی‌ها اعتمادی به اسرائیل ندارند و معتقدند «اشغالگران در اجرای توافقات، از جمله زمان‌بندی‌ها، فهرست اسرا و گام‌های مورد توافق، تعلل و فریبکاری می‌کنند و باید به تعهدات پایبند باشند و میانجی‌ها باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهند.»

در همین زمینه با وجود گزارش منابع خبری مبنی بر توافق برای آزادی «مروان برغوثی» از چهره‌های ارشد جنبش فتح و «احمد سعادت» رهبر جبهه مردمی و موافقت رژیم صهیونیستی با این امر، دفتر نخست وزیری این رژیم اعلام کرد: مروان برغوثی به‌عنوان بخشی از توافق، آزاد نخواهد شد.

نشریه صهیونیستی جروزالم پست درخصوص رایزنی‌ها درباره اسرا و اجساد قربانیان دوطرف نوشت: یک کارگروه مشترک اسرائیلی، آمریکایی، مصری، قطری و ترکیه‌ای با هدف بازیابی و بازگرداندن اجساد و گروگان‌های زنده، ظرف ۷۲ ساعت، تشکیل خواهد شد تا بقایای اجساد گروگان‌ها در غزه را شناسایی کند.

در همین زمینه منابع عبری می‌گویند: در این توافق، پیکر یحیی السنوار و برادرش محمد تحویل داده نمی‌شود.

دبیرکل سازمان ملل نیز همزمان با آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: باید همه گروگان‌ها به‌طور شایسته آزاد شوند و آتش‌بس دائمی و توقف کامل درگیری‌ها تضمین شود.

با وجود انتشار گسترده خبر آغاز آتش‌بس در رسانه‌های اسرائیلی، دفتر نخست‌وزیری این رژیم اعلام کرد که هیچ توافقی هنوز اجرایی نشده و همه چیز منوط به نشست عصر امروز کابینه نتانیاهو است.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص توضیح داد: «اسرائیل فعلاً هیچ عملیات تهاجمی جدیدی را آغاز نخواهد کرد، اما عقب‌نشینی کامل نیروها منوط به تصویب توافق‌نامه توسط کابینه نتانیاهو در عصر امروز است».

با وجود اعلام آتش‌بس، تانک‌های رژیم صهیونیستی در نتساریم در جنوب غزه، به سوی مردمی که در تلاش برای حرکت به سمت شمال بودند، شلیک کردند.

....................

پایان پیام