استدلال عراقچی درمورد عدم حضور در شرم الشیخ: با حمله کنندگان به مردم ایران تعامل نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه در مورد عدم جضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرم الشیخ تصریح کرد، نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردهاند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند.
سید عباس عراقچی بامداد دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در شبکه ایکس نوشت: ایران از دعوت رئیسجمهور السیسی برای حضور در نشست شرمالشیخ سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیسجمهور پزشکیان و نه من، نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردهاند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند.
وی افزود: با این حال، ایران از هر ابتکاری که به نسلکشی اسرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیروهای اشغالگر منجر شود، استقبال میکند.
عراقچی تصریح کرد: فلسطینیان کاملاً محق هستند که حق اساسی تعیین سرنوشت خود را به دست آورند و همه کشورها بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند که در حمایت از این خواسته قانونی و مشروع به آنان کمک کنند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: ایران همواره نیرویی کلیدی برای صلح در منطقه بوده و خواهد بود. برخلاف رژیم نسلکش اسرائیل، ایران به دنبال جنگهای بیپایان نیست، بهویژه به هزینه متحدان ادعایی، بلکه در پی صلح پایدار، شکوفایی و همکاری است.
