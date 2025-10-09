مدرسۀ تبیان وابسته به مرکز اسلامی انگلیس، سال تحصیلی جدید خود را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدرسۀ «تبیان» وابسته به مرکز اسلامی انگلیس، از شروع سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ از اوایل این هفته خبر داد. این مدرسه که به آموزش تخصصی قرآن و معارف اسلامی به کودکان و نوجوانان می‌پردازد، دروس متنوعی همچون تجوید، حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم، عقاید، اخلاق، فقه و تاریخ اسلامی و نیز آموزش زبان عربی را ارائه می‌دهد.

سال تحصیلی جدید از ۴ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. این مدرسه کماکان برای متقاضیان ثبت‌نام ۵ تا ۱۵ ساله در سال جاری پذیرش دارد و علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل tebyan-school@ic-el.com در ارتباط باشند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت رسمی مرکز اسلامی انگلیس، مدرسۀ تبیان از سال ۱۹۹۸ فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده و در سال ۲۰۱۸ پس از بازسازی ساختاری، به شکل فعلی سازماندهی شد. این مدرسه با هدف آموزش قرآن کریم، زبان عربی و معارف اسلامی به کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۵ ساله تأسیس شده و در حال حاضر بیش از ۲۳۰ دانش‌آموز در مقاطع مختلف در آن تحصیل می‌کنند.

برنامه‌های آموزشی این مجموعه شامل آموزش روخوانی، تجوید، حفظ، تفسیر، اخلاق اسلامی، فقه، تاریخ و زبان عربی است. همچنین با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی، ارزیابی مستمر و فعالیت‌های فوق‌برنامه، تلاش می‌شود فضایی شاد و پویا برای پرورش دینی و فرهنگی نسل جدید فراهم شود.

