درپی حمله آتش‌سوزی به مسجد محلی شهرستان ایست‌ساسکس انگلیس، مراسم یادبودی با حضورِ اهالی، رهبران دینی و مسئولان محلی درهمبستگی با نمازگزاران و مسلمانان منطقه برگزار شد. این حمله هفته گذشته رخ داد و مسجد و یک خودروی مجاور آسیب دید. چهار مرد ۲۲ تا ۴۶ ساله به ظن آتش‌افروزی با هدف به خطر انداختن جان دیگران بازداشت و هم‌اکنون با وثیقه آزاد شده‌اند.

ثاقب میاه، عضو هیئت امنای مسجد شهرستان ایست‌ساسکس انگلیس که به شدت از حمایت جامعۀ محلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، اظهار داشت: این حمایت‌ها بسیار دلگرم‌کننده است.

مراسم یادبود دیروز جمعه ۱۰ اکتبر، تقریباً یک هفته پس از حمله برگزار شد و شرکت‌کنندگان نوشته‌های حمایتی به همراه دسته‌گل‌های متعدد جلوی مسجد قرار دادند.

شایان ذکر است نمازهای روزانه در این مسجد که به طور موقت به دلیل تحقیقات پلیس معلق شده بود، اما هم‌اکنون از سر گرفته شده است.

همچنین یک کمپین جمع‌آوری کمک‌های مالی تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار پوند برای تعمیر مسجد محلی شهرستان ایست‌ساسکس و تقویت تدابیر امنیتی جمع‌آوری کرده است. کریس وارد، نماینده حزب کارگر منطقۀ برایتون انگلیس، حضور در این تجمع را نماد همدلی و قدرت برای بازسازی جامعه توصیف کرد.

ساکنان محلی نیز با حضور خود، با ابراز همبستگی خود با جامعه مسلمانان، تأکید کردند که اقدامات روزمره در راستای همدلی، فراتر از راهپیمایی‌ها، ضروری است و این مراسم صرفاً آغاز یک حرکت اجتماعی برای مقابله با نفرت و حمایت از مسلمانان در جامعه بود.

