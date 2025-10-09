برگزیدگان سی و دومین فراخوان علمی اجلاس سراسری نماز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج فراخوان علمی سی و دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان محوری «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» اعلام شد و هیأت داوران برگزیدگان خود را در چهار بخش اصلی «مقالات علمی»، «پوستر و اینفوگرافی»، «تجربه زیسته» و «سایر تالیفات» معرفی کرد.

این فراخوان با هدف ترویج فرهنگ نماز با استفاده از ابزارهای نوین و بررسی نقش خانواده و مادر در این امر برگزار گردید.

در بخش رقابتی «مقالات علمی»، اثر «معماری معنوی در سپهر هوش مصنوعی؛ الگوی راهبردی شکل‌گیری هویت دینی در زیست‌بوم فناورانه» نوشته فاطمه سوری از استان همدان رتبه اول را کسب کرد. همچنین، هادی امامی فرد از تهران و محمدصادق هدایت زاده از گیلان به ترتیب حائز رتبه‌های دوم و سوم شدند.

علاوه بر این، هیأت داوران چندین مقاله دیگر از استان‌های گیلان، قم، تبریز، گلستان، فارس، لرستان و خراسان شمالی را به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب نمود که نشان از مشارکت گسترده و سطح بالای علمی آثار ارسالی داشت.

در بخش «پوستر و اینفوگرافی»، رتبه نخست به معصومه تجلی توچاهی از استان گیلان برای اثر «مادران» تعلق گرفت. زهرا کلانترزاده از یزد با اثر «رشد فناوری در سایه معنویت، آینده سازان را بالنده می‌کند» و سعید رهسپار از گیلان با پوستر «آرامش در انحنای تسبیح» به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. در این بخش نیز آثاری از استان‌های مرکزی، خراسان جنوبی و گیلان شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش «تجربه زیسته» که به روایت‌های عملی و میدانی در زمینه ترویج نماز می‌پرداخت، ساره امیری از مازندران با تجربه «رونق نماز در مقطع ابتدایی» به عنوان نفر اول برگزیده شد. رتبه‌های دوم و سوم نیز به ترتیب به صفیه میرجلیلی از یزد و رقیه محمدی از استان مرکزی رسید. دو اثر دیگر از استان خراسان رضوی نیز در این بخش شایسته تقدیر اعلام شدند.

در نهایت، در بخش «سایر تالیفات و تحقیقات مرتبط»، مرضیه سلیمانی از خراسان رضوی با اثر نقاشی تحت عنوان «نماز و آرامش» رتبه اول را به دست آورد و کتاب «با نشان اول» اثر حامد خرم شکوه از استان فارس به عنوان نفر دوم شناخته شد. هئیت داوران در این بخش، اثری را به عنوان رتبه سوم و شایسته تقدیر حائز تقدیر ندانست.

