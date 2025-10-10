به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه الجزیره گزارش داد نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از برخی محله‌های شهر غزه عقب نشینی تدریجی را آغاز کردند و بازگشت آوارگان به محله‌های النصر، التفاح و الصفطاوی در شهر غزه آغاز شده است.

خبرنگار الحدث نیز اعلام کرد لشکر۳۶ گولانی عقب نشینی از نوار غزه را آغاز کرده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد تیپ هفت ارتش عقب نشینی از نوار غزه را آغاز کرد.

واللا نیز به نقل از منابع اعلام کرد: نیروهای اسرائیلی عقب نشینی از شهر غزه و اردوگاه الشاطئ را آغاز کردند. این نیروها در نقاط متعدد مستقر خواهند شد. روند عقب نشینی پیچیده و حساس است و ارتش نمی‌خواهد ریسک کند.

این منابع اعلام کردند: ارتش نیروهای شرکت‌کننده در عملیات در غزه را کاهش داد و یگان‌های وابسته به تیپ گولانی و نیروهای دیگر را خارج کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد نیروهای اسرائیلی در غزه به زودی عقب نشینی به خط زرد که درباره آن توافق صورت گرفته است را تکمیل خواهند کرد.

پیش از این رژیم صهیونیستی به نقض توافق آتش بس پرداخته و بالگردها و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شرقی شهر غزه را هدف قرار دادند.

همچنین یک حمله هوایی علیه منزلی در شمال محله النصر در شهر غزه صورت گرفت.

قایق‌های رژیم صهیونیستی نیز خیابان الرشید در مرکز نوار غزه را هدف قرار دادند.

