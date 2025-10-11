به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدنصرالله واعظی، رییس شورای علمای شیعه استان بامیان می‌گوید که در نشست مشترک اعضای شورای علما، سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر بهداشت طالبان تأکید شد که مشکلات بیمارستان امام خمینی(ره) در این استان رفع و این بیمارستان کارش را آغاز کند.

جلسه وزیر بهداشت طالبان با سفیر ایران و اعضای شورای علمای شیعه افغانستان

نورجلال جلالی، وزیر بهداشت حکومت طالبان عصر چهارشنبه(۱۶ مهر) در دفتر خود با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و در مورد آغاز فعالیت بیمارستان‌های بقیه‌الله(ع) در کابل و امام خمینی(ره) در بامیان گفت‌وگو کرد.

وزارت بهداشت طالبان اعلام کرده است که در این نشست پیرامون ارتقاء ظرفیت کادر درمانی افغان، تجهیزات طبی برای شفاخانه‌های/بیمارستان‌های عمومی، روند ساخت بیمارستان‌ها در افشار کابل و بامیان و ارتقاء ظرفیت کادر درمانی در بخش سرطان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این وزارت به نقل از سفیر جمهوری اسلامی گفته است که از همکاری‌های دائم کشور در بخش بهداشت اطمینان داده است.

در اعلامیه وزارت بهداشت طالبان در مورد آغاز فعالیت بیمارستان امام خمینی(ره) در استان بامیان و بیمارستان بقیه‌الله(ع) در افشار کابل به طور علنی نام برده نشده است.

رییس شورای علمای شیعه استان بامیان در که این نشست حضور داشت، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ابنا گفت که محور این جلسه آغاز به کار بیمارستان امام خمینی در بامیان و بیمارستان بقیه‌الله(ع) در افشار کابل بود.

طالبان با نام بیمارستان امام خمینی مشکل دارند

آقای واعظی افزود: در قسمت شفاخانه/بیمارستان امام خمینی یک مشکل مهم که از سوی امارت اسلامی گفته شده این است که باید اسم شفاخانه، به امام علی یا امام حسن و یا امام حسین تغیر نام یابد. سفیر جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ گفته که چنین چیزی در اختیار او نیست و استدلال کرده که چون ساخت بیمارستان با این نام آغاز به کار کرده و قرارداد با همین نام بسته شده است، امکان تغییر نام وجود ندارد.

افتتاح بیمارستان امام خمینی از ضروری‌ترین نیازهای منطقه

رییس شورای علمای شیعه استان بامیان در ادامه تصریح کرد: حرف صریح استاندار بامیان و علما این بود که این شفاخانه باید زودتر افتتاح شود. در بامیان تنها یک شفاخانه است و شفاخانه حوزوی/منطقه‌ای وجود ندارد. یک شفاخانه ولایتی/ استانی وجود دارد که امکانات اندکی دارد و خدمات درمانی چندانی ارئه نمی کند. صدها مورد در طول سال پیش می‌آید که به دلیل نبود امکانات کافی، وقتی مریض به سمت کابل می‌رود، در مسیر جان می‌دهد.

او با بیان این‌که بهره‌برداری از بیمارستان امام خمینی ضروری‌ترین نیاز است و مردم بامیان به‌ طور یک‌صدا خواستار باز شدن این شفاخانه/بیمارستان هستند، تاکید کرد که بسیاری از مردم بیماران‌شان را از ۸ استان همجوار به بیمارستان بامیان منتقل می‌کنند که امکانات آن پاسخ‌گوی بیماران نیست.

حجت‌الاسلام واعظی خاطرنشان ساخت: بازشدن این بیمارستان گره کلان مشکلات از زندگی مردم بامیان را باز خواهد کرد، مردم بامیان گرفتار فقر هستند، پول دارو و سفر به کابل و پاکستان را ندارد و این خیلی مهم است.

رییس شورای علمای شیعه بامیان ابراز امیدواری کرد که این نشست گام نخست برای توجه بیشتر روی این موضوع باشد تا مشکلات مردم هرچه زودتر حل شود.

.........

پایان پیام/