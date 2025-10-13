فلسفه حجاب بانوان در نماز چیست؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد الزام‌آوری که دارند، به صورت حرام یا واجب بیان شده‌اند (۱). برخی مصالح و مفاسد را نه عقل به تنهایی می‌یابد و نه در آیات و روایات به آن تصریح شده، مانند حجابِ بانوان در نماز که واجبی تعبدی‏ است (۲)؛ یعنی عقل، کنه راز تشریع آن را نمی‏‌شناسد، گرچه این را می‌داند که بدون علت نیست و حتی برخی مصالح و آثار آن را نیز می‌یابد. روشن است که پایبندی به عبادات، مطابق دستور شرع مقدس، روحیۀ بندگی و پذیرش خواست خدا در انسان را تقویت می‌کند (۳). بر اساس قوانین فقهی، زن و مرد، در نوع تکالیف شرعی، مانند وجوب نماز و روزه مشترک‌اند. تنها در کیفیّت برخی احکام، متفاوت هستند که به ویژگی‌های خاص جسمی و روحی زن و مرد بر می‌گردد (۴).

در فقه دو نوع پوشش برای خانم‌ها مطرح شده است؛ پوشش در نماز و پوشش در مقابل نامحرم که هر کدام ویژگی‌هایی دارند (۵). پوشش برای انسان، اعم از زن‏ و مرد، نوعی کرامت الهی است و نشانه‌‏ای برای شخصیت و احترام وی محسوب می‏‌شود؛ ازاین‌رو، تنها آدمیان لباس می‏‌پوشند. بی‌گمان خداوند با بـنـدگـان خـود نامحرم نیست، ولی انسان در حال عبادت، خود را در حضور خدا می‌بیند و با او سخن می‌گوید، پس باید مناسب‌ترین پوشش را انتخاب کند تا رعایت ادب و احترام در مقابل ذات حق‌تعالی، فراهم شود. همین ادب، زمینه‌ساز خشوع و حضور قلبی نیز می‌باشد. مناسب‌ترین حالت برای عبادت خانم‌ها که مورد رضایت الهی باشد، داشتن پوششی است که عفت و پاک‌دامنی آنان را نشان دهد. نکته قابل توجه این است که پوشش در نماز، مقدمه قرب الهی است و همچنین بهترین تمرین برای حفظ و رعایت آن در برابر نامحرم به شمار می‏‌رود (۶). البته باید توجه داشت که رعایت حجاب برای بانوان در نماز، ممکن است حکمت‌‏های دیگری نیز داشته باشد که برای ما معلوم نیست.

پی‌نوشت

