به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شریفی، معاون فرهنگی جامعهالزهرا (س)، در نشست خبری کنگره بینالمللی شعر زنان مقاومت «سوده» ضمن قدردانی از تلاشهای معاونت تبلیغ و فرهنگی مرکز مدیریت خواهران در برپایی این رویداد، بر جایگاه زیربنایی بانوان در استمرار نهضتهای دینی تأکید کرد.
وی با استناد به بیانات امام خمینی (ره) خاطرنشان ساخت که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و سایر تحولات ارزشی، نقش زنان اگر پیشروتر از مردان نبوده باشد، یقیناً کمتر هم نبوده است.
به گفته وی، پایداری و جاودانگی جنبشهای انقلابی همواره مدیون حضور فعال بانوان در صحنه بوده است.
به گزارش خبرنگار ابنا، معاون فرهنگی جامعهالزهرا (س) نقش بانوان در جریان مقاومت را از سه منظر فردی، خانوادگی و اجتماعی کالبدشکافی کرد. در بُعد فردی، بر مقولهی تابآوری، خودسازی و تقویت ایمان و معنویت تمرکز شد. در بُعد خانوادگی، بانو به عنوان محور کانون خانواده، مسئولیت تربیت نسل مقاومت و تثبیت روحیه پایداری در میان اعضای خانه را بر عهده دارد. بُعد سوم نیز به کنشگری و نقشآفرینی مستقیم و غیرمستقیم زنان در عرصههای اجتماعی اختصاص یافته است که در طول تاریخ اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
شعر؛ ابزاری فراتر از منبر در عرصهی تبلیغ
شریفی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای هنری در امر تبلیغ، جایگاه شعر را در میان سایر هنرها بیبدیل توصیف کرد و عنوان کرد که شعر حماسی بیش از هر ابزار دیگری میتواند روحیه مقابله با استعمار و استکبار را در جامعه نهادینه کند.
شریفی به تجربیات دوران دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد که در آن دوران، اشعار حماسی و نوای مداحانی همچون صادق آهنگران بود که به جبههها شور و انگیزه میبخشید و تابآوری ملی را ارتقا میداد.
میراث زنان شاعر در واقعه عاشورا و ماندگاری نهضت
معاون فرهنگی جامعهالزهرا (س) با بررسی پیشینه تاریخی ادبیات پایداری، بر تحول مفهوم شعر پس از ظهور اسلام تأکید ورزید. بر اساس تحلیل وی، شعر در دوران جاهلیت فاقد عمق معنوی بود، اما پس از اسلام و به ویژه در جریان واقعه کربلا، به ابزاری برای جاودانگی حق تبدیل شد.
همچنین وی به رشادتهای کلامی بانوانی نظیر حضرت زینب (س)، سکینه، امکلثوم و رباب اشاره کرد که با رجزخوانی و مرثیهسرایی، مانع از فراموشی آرمانهای حسینی شدند.
تطبیق اشعار مقاومت با راهبردهای مقام معظم رهبری
این فعال فرهنگی بر لزوم جریانسازی و گفتمانسازی از طریق شعر تأکید کرد و آن را یکی از مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب برشمرد و خاطرنشان ساخت که شعر مقاومت باید حاوی حکمت، اخلاق و معنویت باشد و از هرگونه وادادگی سیاسی یا بیتفاوتی در مواجهه با دشمن پرهیز نماید.
به گفته شریفی، اشعار تولید شده در این کنگره باید مظهر هویت، استحکام اندیشه و جدیت در تقابل با جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم باشد.
مهندسی پیوند میان ایده و قلب در جنگ روایتها
معاون فرهنگی جامعهالزهرا (س) ادبیات مقاومت را به مثابه زرهای در برابر فشارهای دشمن توصیف کرد که میتواند آینده را برای جامعه باورپذیر کند و تصریح کرد که در عصر کنونی که از آن به عنوان «جنگ روایتها» یاد میشود، شاعران سربازان خط مقدم و کلمات تسلیحات آنان هستند.
وی در پایان متذکر شد که رابطه میان فکر و ادبیات همانند رابطه روح و بدن است و اگر آرمانهای مقاومت در قالب هنر و ادبیات متجلی نشوند، به مرور زمان از بین خواهند رفت.
