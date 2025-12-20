به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید سلمان علوی، دبیر ستاد راهبری شعر و ادب حوزه‌های علمیه، در نشست خبری کنگره بین‌المللی شعر زنان مقاومت «سوده» اظهار داشت که هر انقلاب، جریان سیاسی یا حرکت اجتماعی در طول تاریخ، همواره یک پیوست ادبی نیرومند به همراه داشته است.

وی نسبت به انفعال برخی سیاست‌گذاران فرهنگی در مواجهه با فضای مجازی هشدار داد و تصریح کرد که رسانه‌های نوین هرگز جایگزین شعر نخواهند بود. به گفته علوی، ادبیات منبع اصلی تولید محتوا و حتی فرم برای رسانه‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ابنا، علوی عقب‌نشینی از حوزه شعر به بهانه فراگیر شدن رسانه‌های جدید را به معنای واگذاری مرزهای هویتی به دشمن توصیف کرد و به حمایت همه‌جانبه نظام‌های استعماری از شاعران معترض در کشورهایی نظیر سودان برای ایجاد جایگاه بین‌المللی برای آنان اشاره کرد. این برخوردها در کنار زندانی کردن دختران نوجوان در بحرین به دلیل سرودن اشعار مقاومت، نشان‌دهنده هراس استکبار از قدرت کلمات است.

وی خاطرنشان ساخت که ائمه اطهار (ع) هدایایی به شاعران مدافع حق می‌بخشیدند که نظیر آن را به خواص شاگردان خود نیز عطا نمی‌کردند. علوی تأکید کرد که ابزار شعر، رسانه‌ای ماندگار و تأثیرگذار در تاریخ اسلام بوده است.

نقش شعر در ماندگاری نهضت‌های اصیل

دبیر ستاد راهبری شعر حوزه‌های علمیه به نقش حیاتی شعر در حفظ واقعه غدیر در دوران ممنوعیت نقل حدیث اشاره کرد و یادآور شد که این هنر والا، پیام ولایت را سینه به سینه منتقل کرد. در واقعه کربلا نیز بانوانی همچون سکینه، ام‌کلثوم و رباب با بهره‌گیری از ابزار شعر، باعث جاودانگی این نهضت شدند.

علوی عنوان کرد حتی صحنه عاشورا برای ماندگار شدن در تاریخ، بی‌نیاز از ابزار ادبیات نبوده است. زینب (س) نیز با کلام خود این مسیر را تداوم بخشید.

وی جلوداری حوزویان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نظیر مشروطه، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را یادآور شد و بر لزوم تداوم این پیشگامی در عرصه مقاومت تأکید کرد.

جهانی‌سازی نشان «سوده» و مدیریت حوزوی

حجت الاسلام والمسلمین سید سلمان علوی بر لزوم تبدیل نشان «سوده» به یک اعتبار بین‌المللی تأکید ورزید و ابراز امیدواری کرد که این جایزه در آینده به جایگاهی هم‌تراز با نشان‌های معتبر جهانی دست یابد. دبیر ستاد شعر حوزه، خاطرنشان ساخت که حوزه‌های علمیه باید حامی اصلی این حرکت باشند. جریان‌سازی در عرصه مقاومت زمانی به معنای واقعی رخ می‌دهد که یک پایگاه دائمی برای شعر مقاومت تحت مدیریت حوزه‌های علمیه ایجاد شود.

وی در پایان تأکید کرد که این مدیریت باید نگاهی فرازمان و فرامکان داشته باشد و فعالیت‌های خود را فراتر از جغرافیای ایران و در سطح بین‌الملل گسترش دهد تا مانع از نفوذ فرهنگی دشمن شود.

........

پایان پیام/