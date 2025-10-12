سینه‌ مرحوم «کاسبی» مالامال از درد دین، عشق به علی(ع) و شور انقلابی بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران در پیامی به مناسبت درگذشت محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون تاکید کرد: سینه‌ کاسبی، مالامال از درد دین، شور انقلابی، عشق علی (ع)، و ارادت به ساحت رهبر هنرسنج و هنرورپرور انقلاب بود.

متن پیام استاد رشاد به شرح زیر است:

جان آرام دوست دیرین من، هنرمند دردمند و انقلابی، دکتر محمد کاسبی، به ملکوت اعلی پیوست و در ساحت رحمت الهی آرام گرفت.

سینه‌ی کاسبی، مالامال از درد دین، شور انقلابی، عشق علی (ع)، و ارادت به ساحت رهبر هنرسنج و هنرورپرور انقلاب بود. او زاده‌ی جنوب شهر بود و از میان توده‌های محروم برخاسته بود، عمری غم مردم ‌خورد، با فرهنگ فتوت و مرام مردمی ‌زیست، و سرانجام پس از سالها تحمل مرارت بیماری و دشواریهای تامین هزینه‌ی سنگین معالجه‌ی خویش، جان به جانان سپرد.

این بنده‌ی کمترین دریغاگویان و فسوس‌­خوان، درگذشت این هنرمند متعهد را به ساحت قدسی رهبر فرهیخته‌ی انقلاب اسلامی، جامعه‌ی هنری کشور، خانواده‌ی داغدار و علاقه‌مندان سوگ‌زده‌ی او، تسلیت عرض می کنم.

خداوند مهربان و بخشنده، او را رحمت کناد و با مولایش امیر مؤمنان (ارواحنا فداه) محشور دارد.



