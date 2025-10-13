به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله عیسی قاسم عالم برجسته بحرینی تأکید کرد که ملت آزاد و شریف بحرین خواستار آزادی فرزندان آزاده خود و بازگرداندن آزادی‌های سلب‌شده‌شان هستند؛ حقی که از آنان به‌ناحق گرفته شده است.

وی گفت: این مطالبه، نه از سر ببخشش و ذلت، بلکه در چارچوب حق طبیعی، قانونی، انسانی و دینی آنان برای برخورداری از آزادی، عزت و کرامت است — بدون هیچ چشم‌داشتی یا امتیازخواهی از کسی.

آیت‌الله قاسم تصریح کرد: مسئله، درخواست صدقه‌وارِ آزادی از کسی نیست، بلکه مطالبه‌ی آزادی‌ای است که به‌ناحق سلب و سال‌ها به تأخیر افتاده است؛ آزادی موهبتی الهی و شرافتی بزرگ برای انسان است و هیچ‌کس حق ندارد آن را از دیگری بگیرد مگر بر اساس حکم روشن و عادلانه‌ی شریعت الهی. زندانیان بحرین کسانی‌اند که به دلیل مطالبه عدالت، مخالفت با ظلم و پایبندی به امر به معروف و نهی از منکر در بند شده‌اند.

این عالم بحرینی تأکید کرد: جامعه‌ای که در آن مطالبه حقوق از میان برود و حرکت امر به معروف و نهی از منکر خاموش شود، جامعه‌ای است که نه کرامت دارد، نه امنیت و نه آرامش.

آیت‌الله قاسم همچنین یادآور شد که جنبش اصلاح‌طلبانه بحرین از آغاز تا امروز بر مسیر مسالمت‌آمیز بودن تأکید داشته است، هرچند پاسخ حکومت با شدت، خشونت، ویرانی مقدسات و سلب گسترده آزادی‌ها همراه بوده است.



................

پایان پیام/ ۲۱۸

