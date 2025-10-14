به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین دور از کمک‌های مردمی شهروندان استان شیعه‌نشین بامیان در مرکز افغانستان، به زلزله‌زدگان استان کنر در شرق این کشور روز دوشنبه (۲۱ مهر) ارسال شد.

این کمک‌ها با عنوان «بسته همدلی بامیانی‌ها» شامل لحاف، لباس‌های زمستانی و مواد بهداشتی است که برای دست‌کم ۱۰۰ خانواده‌ آسیب‌دیده از زلزله‌ اخیر در استان سنی‌نشین کنر تهیه شده است.

منابع محلی می‌گویند لحاف‌ها و لباس‌های گرم زمستانی با دستان زنان صنعت‌پیشه بامیانی در طول چند روز تولید و آماده شده است.

مردم و مسئولان استان بامیان می‌گویند این نخستین بسته کمک‌رسانی به هم‌وطنان زلزله‌زده در شرق افغانستان است و در روزهای آتی اقلام خوراکی و مورد نیاز نیز از سوی مردم این استان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، استان شیعه‌نشین بامیان، جزء استان‌هایی است که از حداقل امکانات دولتی برخوردار است؛ با این حال ارسال کمک‌های این مردم کم‌برخوردار شیعه به برادران زلزله‌زده اهل‌سنت خود، بیانگر نوع‌دوستی و وحدت‌طلبی شیعیان افغانستان می‌باشد.

