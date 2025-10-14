کشته شدن ۷ جوان افغان در مرز پاکستان به دلیل عبور قاچاقی از مرز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان هلمند افغانستان می‌گویند ۷ جوان از شهروندان این استان هنگام عبور غیرقانونی از مرز پاکستان، توسط مرزبانی این کشور هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند.

این جوانان که گفته می‌شود برای کار به پاکستان می‌رفتند، عصر روز دوشنبه (۲۱ مهر) در مناطق مرزی شهرستان بهرامچه استان هلمند کشته شدند؛ برخی مناطق این شهرستان چند روز قبل شاهد درگیری بین نیروهای طالبان و ارتش پاکستان بود.

منابع استان هلمند تأکید کردند به دلیل افزایش بیکاری و فقر در افغانستان، بسیاری از جوانان این استان از این مسیر برای کار در پاکستان تردد می‌کنند.

تاکنون هویت این اشخاص مشخص نشده و مسئولان طالبان در مورد این حادثه اظهار نظری نکرده‌اند.

گفتنی است در پی وقوع جنگ بین طالبان و پاکستان در شامگاه پنجشنبه (۱۷ مهر) مرزهای دو کشور بر روی هم بسته شد و تاکنون این مسدودیت ادامه دارد.

..........

پایان پیام/