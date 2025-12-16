  1. صفحه اصلی
آیا طالبان فشار بر شیعیان افغانستان را تکلیف شرعی می‌دانند؟

۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۸
آیا طالبان فشار بر شیعیان افغانستان را تکلیف شرعی می‌دانند؟

بسم‌الله تابان از فعالین سیاسی افغانستان، با انتقاد از رویکرد حکومت سرپرست افغانستان گفت این گروه با جامعه شیعه افغانستان دشمنی دارد و فشار بر شیعیان را توجیه شرعی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بسم‌الله تابان از فعالین سیاسی افغانستان، اعلام کرد که حکومت سرپرست افغانستان با جامعه تشیع کشور افغانستان خصومت دارند و هرگونه فشار بر شیعیان را ثواب و برای خدا می‌دانند.

وی این اظهارات را روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ، در واکنش به بازداشت ده‌ها تن از شهروندان منطقه دارالامان کابل پایتخت افغانستان به‌دلیل دفن یک جسد در قبرستان نزدیک به قوه‌ی قضاییه حکومت سرپرست افغانستان مطرح کرد.

به گفته او، اگر تجمع‌ها یا اقدام‌ها از سوی جامعه هزاره و شیعه صورت گیرد، حکومت سرپرست افغانستان مقابله با آن را مأموریت شرعی خود می‌دانند.

این فعال سیاسی افزود حکومت سرپرست افغانستان دادخواهی و عدالت‌خواهی را نوعی دشمنی تعبیر کرده و برای اقدامات خود به توجیهات دینی متوسل می‌شوند.

