سروزیر بیهار، حجاب پزشک زن را در مراسم رسمی برداشت + تصویر

در این ویدیو، نیتش کومار، سروزیر بیهار، هنگام اهدای نامه‌های انتصاب به پزشکان تازه استخدام‌شده AYUSH، روسری یک پزشک زن را برمی‌دارد؛ اقدامی که از سوی منتقدان به‌عنوان نقض کرامت شخصی و مذهبی توصیف شده است.

بر اساس تصاویر منتشرشده، زمانی که نصرت پروین، یکی از پزشکان منتخب، برای دریافت حکم خود به روی سن می‌رود، سروزیر به روسری او اشاره کرده، درباره آن پرس‌وجو می‌کند و سپس از او می‌خواهد آن را بردارد. هنگامی که پزشک بلافاصله واکنشی نشان نمی‌دهد، نیتش کومار دست دراز کرده و خود روسری را کنار می‌زند.

احزاب مخالف، از جمله حزب کنگره، با انتشار این ویدیو، رفتار سروزیر را به‌شدت محکوم کرده‌اند. کنگره در بیانیه‌ای این اقدام را «شرم‌آور» خوانده و خواستار استعفای فوری نیتش کومار شده است.

شماری از رهبران سیاسی نیز اعلام کرده‌اند اگر بالاترین مقام اجرایی یک ایالت در انظار عمومی چنین رفتاری از خود نشان دهد، این مسئله پرسش‌های جدی درباره امنیت و جایگاه زنان در بیهار ایجاد می‌کند. اعضایی از دیگر احزاب مخالف نیز این اقدام را بی‌احترامی به زنان و نقض کرامت شخصی و مذهبی دانسته‌اند.

