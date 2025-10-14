۲۷۰۰ کیلومتر مربع از خاک عراق همچنان آلوده به مین است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش جدید آژانس پناهندگی اروپا (EUAA)، با وجود گذشت بیش از یک دهه از شکست گروه تروریستی داعش، بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر مربع از اراضی عراق همچنان به مینهای زمینی و بقایای مواد منفجره جنگی آلوده بوده و این مسئله، تلاشها برای بازسازی و بازگشت آوارگان به مناطقشان را به شدت مختل کرده است.
گزارش جدید آژانس پناهندگی اروپا در اکتبر ۲۰۲۵ حکایت از آن دارد که هنوز هم مینها و مهمات منفجر نشده به طور گستردهای در استانهایی که شاهد نبردهای شدید علیه داعش بودهاند، بهویژه نینوا، الانبار، صلاحالدین و دیالی، پراکندهاند و افزون بر آن، میادین مین قدیمیتر مربوط به جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ نیز همچنان وجود دارند.
این منبع افزود: آمارها نشان میدهند۲۶ درصد از اراضی آلوده در مناطق کشاورزی قرار دارند و کشاورزان را از منبع درآمدشان محروم کردهاند ضمن آنکه در ۲۲ درصد از مناطق آلوده، دسترسی به منابع آب محدود بوده و شرایط معیشتی وخیمتر شده اند.
این منبع با اشاره به اینکه ۹ درصد از جادههای اصلی و برونشهری آلوده به مین هستند که ایمنی تردد و تجارت را تهدید میکند،خاطر نشان کرد:در نیمه اول سال ۲۰۲۵، تیمهای سازمان ملل برای پاکسازی مینها، ۷۴۰۱ قطعه از بقایای انفجاری جنگی و ۳۹۹ بمب دستساز را تنها در استان نینوا خنثی کردهاند.
در این گزارش با اشاره به کاهش کمک مالی امریکا که در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ درصد از کمک ها را تامین می کرد، هشدار داده شده است، سرعت عملیات پاکسازی در مقایسه با حجم خطر به ویژه پس از کاهش بودجههای بینالمللی اختصاصیافته به برنامههای مینروبی، بسیار کندتر از حد معمول است.
طبق این گزارش، استان نینوا به دلیل نبردهای آزادسازی علیه داعش (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸)، آلودهترین استان عراق است و شهر موصل نیز به عنوان نمونه بارز، هنوز مملو از مهمات منفجر نشده در ساختمانهای مسکونی، مزارع و جادهها است.
در این گزراش با اشاره به قربانی گرفتن مین ها در زمانهای مختلف آمده است، کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) تخمین زده است حدود ۲۱۰۰ کیلومتر مربع از اراضی عراق یعنی مساحتی معادل ۳۰۰ هزار زمین فوتبال همچنان خطرناک است.
علاوه بر این، سازمان «هیومنتی اند اینکلوژن» متخصص در امور رسیدگی به معلولان هشدار داد، آلودگی نه تنها حرکت غیرنظامیان را محدود میکند، بلکه مانع از بازسازی زیرساختها، از جمله میادین نفتی، خطوط لوله و سایتهای نظامی قدیمی نیز میشود.
در همین راستا، آمارها نشان میدهد خطر مینها محدود به مناطق جنگی اخیر نیست و دامنه آن به اقلیم کردستان نیز گسترش مییابد به طوری که جبار مصطفی، رئیس سازمان امور مینزدایی اقلیم کردستان، در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد: اگرچه از سال ۱۹۹۲ تاکنون ۵۷۶ کیلومتر مربع از اراضی اقلیم پاکسازی شده ، اما ۲۰۰ کیلومتر مربع دیگر از اراضی اقلیم همچنان نیازمند پاکسازی است.
این آمار نشان میدهدمیراث جنگی عراق مرزهای اداری و زبانی نمیشناسد و رنج زمین در سرتاسر کشور مشترک است.
