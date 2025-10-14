به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرکار خانم دکتر «مریم صف‌آرا» عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، به موضوع «اربعین حسینی و نقش آن در سلامت روانی جامعه اسلامی» پرداخت و بیان داشت: اربعین یکی از بینظیرترین ایام معنوی در تقویم مسلمانان است و روح آن برگرفته از حقانیت حسینی است که ریشه در تکامل مسلمانان نیز دارد. روح معنوی اربعین و نوع کنش‌هایی که مشتاقانه در این ایام انجام می‌گردد، اربعین را به مکتبی انسان‌ساز تبدیل نموده است.

وی ادامه داد: دین به‌طور کلی و رویداد اربعین به طور خاص، نگاهی جامع‌محورانه به انسان داشته و صرفا در یک صورت و شمائل، بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. ایام اربعین از معدود فرصت‌های فراخ معنوی است که زمینه تامین و ارتقا سلامت روان، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی را با خود به‌همراه دارد؛ در حقیقت می‌‎توان گفت که روح و روان انسان در مکتب اربعین از جایگاه و اهمیت بسیاری برخوردار است و از قضا هدف غایی نیز حصول رشد و تعالی از اربعین می‌باشد.

فرصت خودیابی سلامت روان از مسیر اربعین

دکتر صف‌آرا، مسیر پیاده‌روی اربعین را مسیر هدایت راستین و واقعی دانست و ادامه داد: این ماهیتِ هدایت‌کننده، قابلیت جهت‌بخشی به تمام ابعاد سلامت و به‌ویژه سلامت روان را داراست. اربعین یک رخداد انسان ساز است که حتی در شلوغی‌های سخت این ایام، مفهوم انسان کامل از دایره توجه و تمرکزش خارج نشده و نشان می‌دهد که پیاده‌روی اربعین نه تنها در تنافی با اقدام و کنش‌های روانشناختی نیست؛ بلکه ایجاد کننده، تسهیل کننده و زمینه‌ساز آن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در پایان گفت: اربعین حسینی در تعدیل و تعالی سلامت روان، واجد ظرفیت معنوی شگرفی است و زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا ناذران سلامت در فضای اربعینی، بر ارائه راهکارها و راهبردهای روانشناختی با جهت‌گیری دینی ـ اسلامی متمرکز شوند.

