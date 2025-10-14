به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت موسی مبرقع (علیه السلام) که به مناسبت سالروز رحلت این امامزاده واجب التعظیم و فرزند بلافصل امام جواد(ع) برگزار شد، حجت الاسلام سید محمد حسین صدر ضمن بیان اینکه این مراسم بسیار ارزشمند و گرانبها است، به نقش محوری این شخصیت در عظمت شهر مقدس قم و کشور ایران پرداخت.
وی افزود: امروز اگر به دنیا اعلام میکنیم که ایران کشوری متفاوت از همه کشورهاست و مردم ما سربلند میکنند، به دلیل پیشگوییهایی است که پیامبر مکرم اسلام ذیل نزول آیات متعدد در قرآن درباره ایران و ایرانیان از ایمان، دانش، تعهد و تخصص مردم این سرزمین سخن گفتند و امروز این پیشگوییهای رسول مکرم اسلام و آیات نازل شده درباره ایران را در این مرز و بوم صادق و محقق میبینیم.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه شهر مقدس قم مانند نگینی برای این سرزمین است خاطرنشان کرد: اگر امروز اعلام میکنیم ایران خصوصیتهایی متفاوت و منحصر به فرد دارد، سخنی از روی تعصب و میهنپرستی نیست، بلکه سخنی است علمی، متقن، اعتقادی، قرآنی و وحیانی که مستند به کلمات معصومین از پیامبر تا جانشینان حقشان است و شهر مقدس قم یکی از شهرهای نامآور و طلایهدار برای اعزاز و عزت این سرزمین است.
وی با اشاره به نامگذاری بیست و سوم ربیع الاول به نام روز قم و اعلام قم به عنوان "جهانشهر تمدنی اهل بیت"، تأکید کرد: این سخن برخاسته از دانش الهی است، چرا که این شهر به گفتار صریح روایات ائمه معصومین که درباره شهر مقدس قم متعدد صادر شده، در روایات امام صادق (ع) پس از مکه مکرمه، مدینه منوره، کوفه و نجف اشرف، "حرم چهارم الهی" و "حرم اهل بیت" توصیف شده است.
صدر با دعوت از اصحاب رسانه برای انعکاس نشستهای علمی در خصوص جایگاه قم برای شناخت بیشتر دنیا، به روایاتی اشاره کرد که در آنها امام صادق (ع) خاک قم را مقدس، قم را آشیانه شیعیان اهل بیت، پناهگاه تمام دلدادگان مکتب اهل بیت و "معو الفاطمیین" نامیده و در دوران غیبت امام زمان (عج)، قم را به دنیا معرفی کردهاند که شهری است که دانش خداوند متعال از آن به تمام دنیا میرود.
وی در ادامه ضمن قدردانی از امنای شهر، مسئولین استان، سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت و خادمین حرم، خطاب به مردم قم بیان کرد: امروز پرچم شخصیتی را برافراشته و زیر سایه آن عرض ادب میکنیم که لازم است بیشتر مورد توجه و معرفت قرار گیرد. آنچه در خصوص عظمتهای بیشمار و کمنظیر قم بیان شده، تماماً به دلیل مهاجرتهایی است که به این شهر صورت گرفته است. اسلام بر هجرت تمدنساز اصرار ورزیده، چنانکه هجرت پیامبر از مکه به مدینه، حاصلش حکومت نبوی و هجرت امیرالمؤمنین از مدینه به کوفه، حاصلش حکومت علوی بود.
صدر با تأکید بر محوریت حضرت معصومه(س) در عظمت این شهر و کشور پس از امام هشتم(ع)، افزود: بسترساز و مکمل هجرت حضرت معصومه (س) بزرگان و اصحاب ائمه معصومین مانند اشعریون، جناب زکریا بن آدم و بعد از ایشان، حضرت موسی مبرقع (ع) هستند. این امامزاده گرانقدر که نه فقط از پدر و مادر با امام هادی (ع) برادر تنی بود، بلکه پرورده دامن و هدایتهای ایشان است، پس از هجرت مقدس به کوفه، چهل سال به قم سفر کرده و تا پایان عمر در این شهر به تدریس حدیث و تفسیر قرآن مشغول بودند.
وی با اشاره به اینکه بزرگان حدیث مانند کلینی، ابن شعبه حرانی، شیخ مفید، شیخ طوسی و محدثین قدما از ایشان روایت نقل کردهاند، تصریح کرد: بقاء چهل ساله ایشان در قم و محوریت قرار گرفتنشان نزد علمای این شهر، در آن بازه زمانی که حوزه حدیثی قم بسیار متقن بود و اجازه نمیداد هر کسی در آن باقی بماند، نکات بسیار دقیقی را به محقق زبردست القا میکند.
استاد حوزه علمیه قم گفت: امروز در حرم شخصیتی هستیم و پرچم او را تعویض میکنیم که نقش اساسی و تعیین کننده در عظمت شهر مقدس قم و کشور ایران داشته است. ما نسبت به حرم این بزرگوار وظایف بسیار سنگینی داریم و همانطور که رهبر انقلاب تصریح کردهاند، امامزادگان باید قطب فرهنگ اسلامی و فرهنگ مملکت ما قرار بگیرند.
وی ادامه داد: حرم این امامزاده مهاجر، به دلیل هجرت تمدنساز و مکتب تفسیر و حدیث ایشان، باید برای این خطه، این مرز و بوم و تمام مسلمانان جهان، محور نشر معارف اسلامی، تفسیر قرآن کریم، آموزههای اعتقادی، اخلاق و احکام اسلامی باشد و همانند زمان حیاتش، مرکز نشر علم و فرهنگ باشد.
صدر با اشاره به نامگذاری حضرت موسی مبرقع توسط پدرشان امام جواد(ع) به نام موسی، یادآور شد: امام جواد (ع) با این نامگذاری میخواستند بیاموزند که این فرزند تجلی نور موسی بن جعفر (ع) است و همانطور که موسی بن جعفر (ع) باب الحوائج است، این امامزاده نیز باب الحوائج است.
