به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن اراکی در آیین غبارروبی مضجع شریف امامزاده موسی مبرقع(ع) با استناد به آیات شریفه قرآن کریم، بیان کرد: خداوند متعال نور آسمان‌ها و زمین است و این نور در مراکزی جلوه می‌کند که این مراکز همان «بیوت» یا خانه‌هایی هستند که خداوند متعال به آن‌ها اذن صعود و رفعت داده است و این نور الهی در این خانه‌ها جلوه‌گر است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کردند که در پاسخ به سؤال درباره «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ»، فرمودند: «بُیُوتُ الأنبیاء و الأوصیاء» (خانه‌های انبیا و اوصیاست) و وقتی ابوبکر پرسید: «وَ بَیْتُ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ؟»، حضرت فرمودند: «نَعَم، وَ مِنْ أَفَاضِلِهَا» (بله، و از برترین آن‌هاست).

وی تأکید کرد: این یک مقولۀ بسیار مهم قرآنی است که نور خدا در این خانه‌ها جلوه می‌کند و کسانی که تبعیت از این نور کنند رستگارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مفهوم دیگر بنیادی در قرآن را «ذکر» یا یاد خدا برشمرد و گفت: این یاد خدا اساس زندگی اجتماعی سالم است. جامعه‌ای که هویتش هوشیاری، یاد خدا و مبتنی بر ذکر باشد، جامعه‌ای سالم است. در مقابل، جامعه غفلت قرار دارد که در قرآن به «غافلون» و کسانی که زندگی‌شان حیوانی و هدفشان تمتع و لذت بردن است، اشاره شده است.

وی «حیات و موت» را سومین مقوله قرآنی دانست و تصریح کرد: نور، ذکر و حیات متلازم یکدیگرند؛ خانه نور، خانه ذکر است و هر جا ذکر خدا باشد، حیات وجود دارد، در مقابل این‌ها نیز ظلمت، غفلت و موت قرار دارند.

اراکی مرکز این سه مقوله اساسی جامعه‌ساز الهی (ذکر، حیات و نور) را «خانه کعبه» معرفی و کعبه را بیت امام(ع) و چشمه‌ای جوشان تعبیر کرد که در آن، «عین کافور» و «چشمه طهارت» می‌جوشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این چشمه طهارت از خانه امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه(س) می‌جوشد و خانه‌های امامزادگان ما، نظیر همین حرم حضرت موسی مبرقع(ع) که محل حضورمان است، ما را به آن خانه اصلی متصل می‌کند.

وی ادامه داد: حضور در این خانه‌ها مثل این است که در خانه فاطمه(س) حاضر شده باشیم.

اراکی با بیان اینکه وقتی کسی وارد این خانه‌ها شود، پاک می‌شود، نورانی می‌شود، از غفلت بیرون می‌آید و حیات پیدا می‌کند گفت: تجلیل از این اماکن و شعائر الهی امری ضروری و جزء شعائر الهی است چرا که مساجد، خانه‌ی ائمه هدی و اماکن و بیوت امامزادگان همگی از این شعائر الهی هستند که ما را با آن سرچشمه نور و طهارت وصل می‌کنند.

وی به خادمین آستان‌های مقدس تبریک گفته و آن‌ها را «کارگزاران ائمه هدی (ع)» و «سرچشمه‌بان» این طهارت جاری دانست و از خداوند برای طول عمر و افزایش شوکت و قدرت مقام معظم رهبری تا ظهور امام زمان (عج) و ثبات بر پیمان با امام خمینی (ره)، دعا کرد.

