به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم آئین غبارروبی مضجع شریف حضرت موسی مبرقع علیهالسلام یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح در حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران علیهمالسلام برگزار خواهد شد.
در این آیین آیتالله اراکی و حجتالاسلام عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف کشور به سخنرانی خواهند پرداخت و مداح اهلبیت علیهمالسلام سیدعلی محمد سادات رضوی نیز مداحی میکند.
این مراسم با حضور خادمان اعتاب مقدسه، همه ساله و همزمان با ایام وفات حضرت موسی مبرقع علیهالسلام برگزار میشود.
حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران علیهمالسلام در خیابان آذر شهر مقدس قم، (کوی ۵۹) واقع شده است.
یادآور میشود ۲۳ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۲ ربیعالثانی سالروز وفات حضرت موسی مبرقع علیهالسلام فرزند بلافصل امام جواد علیهالسلام است.
.
.......................
پایان پیام
نظر شما