به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با شب وفات حضرت موسی مبرقع(ع) فرزند بلافصل امام جواد(ع) و از جمله امامزادگان شاخص مدفون در قم، مراسم عزاداری باشکوهی با حضور دسته عزای هیأت های مذهبی و خدام بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.

بر این اساس مراسم مذکور چهارشنبه شب ۲۳ مهرماه با نواید گرم حاج سید علی حسینی نژاد، کربلایی سید مصطفی میرداماد، حاج هادی خادم حسینی و حاج جواد اشعری تدارک دیده شده است.

این ویژه برنامه از ساعت ۱۶ با حضور برادران و خواهران در آستان مقدس امامزاده احمد بن قاسم(ع) واقع در میدان معلم شروع می شود.

دسته عزاداری مذکور با حرکت از این مکان مقدس به سمت حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع) ضمن ادای احترام به مقام شامخ این امامزاده واجب التعظیم، به سوگواری و اجرای برنامه می پردازد.

