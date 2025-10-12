وفات امامزاده موسی مبرقع (ع) در تقویم رسمی کشور ثبت شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا صدر در آیین غبارروبی مضجع شریف امامزاده موسی مبرقع(ع) ضمن عرض ادب و احترام به خادمین عتبات و بقاع متبرکه سراسر کشور، بر ضرورت تعظیم مقام حضرت موسی بن جواد (ع) تأکید و بیان کرد: بسیار بر خودم می‌بالم که در ایام سالروز وفات حضرت موسی مبرقع در خدمت جمع عظیمی از خادمان هستیم.

مطالبه‌ای به حق برای ثبت در تقویم رسمی

صدر این درخواست را مطالبه به حق خادمین این حرم مطهر دانست و با بیان اینکه تاریخ وفات حضرت موسی مبرقع(ع) در تاریخ معتبر قم و تقویم شیعه به صورت متواتر نقل شده است، اظهار کرد: متأسفانه این تاریخ در تقویم رسمی کشور نیامده است. وی از مسئولین حاضر، به‌ویژه مسئولین کشوری، درخواست کرد تا با پیگیری از شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، این اقدام مهم انجام گیرد تا این مناسبت در تقویم رسمی ثبت شود.

اقدامات توسعه‌ای و خدمات‌رسانی به زوار

مدیر اجرایی حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع(ع)، با اشاره به اهتمام ویژه مسئولین استان قم، از جمله استاندار محترم، شهردار محترم و اعضای شورای شهر و معاونت امور زائرین، از آمادگی‌های گسترده برای پذیرش زوار داخلی و خارجی خبر داد و گفت: برای اولین سال است که حضور ۱۸ موکب متعدد ایرانی و عراقی را در حرم مطهر شاهد هستیم که خدمات پذیرایی و فرهنگی خود را به زائرین ارائه می‌دهند.

وی همچنین از حمایت و پشتوانه قوی مدیران ارشد سازمان صداوسیما و رسانه ملی در معرفی حرم حضرت موسی مبرقع (ع) تشکر کرد و با اشاره به حضور زائرانی از بالغ بر ۶۰ کشور جهان در این حرم، این استقبال را به فال نیک گرفت.

صدر در بخش دیگری از سخنان خود، به طرح توسعه حرم اشاره کرد و گفت: طرح توسعه حرم حضرت موسی مبرقع(ع) در زمان دولت شهید رئیسی به صورت جدی پیگیری و مطالبه شد و ایشان بودجه بسیار خوبی را در دو سفر استانی‌شان به استان مقدس قم اختصاص دادند.

وی ضمن ابراز تأسف از کمبود فضای فعلی حرم که پاسخگوی حجم زیاد زائرین نیست، از افتتاح قریب‌الوقوع شبستان حضرت امیرالمومنین (ع) به متراژ ۱۲ هزار متر مربع خبر داد که می‌تواند پاسخگوی بخشی از حجم زائرین باشد.

صدر با اشاره به تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر پر خیر و برکتشان به قم در سال ۱۳۸۹ و دستور طرح توسعه حرم، خاطرنشان کرد که این طرح با وجود کندی‌ها و اخلال‌های اولیه، در سال‌های اخیر قوت گرفته است و ابراز امیدواری کرد که این همت با قدرت و قوت بیشتری برای اجرای شبستان‌های متعدد دیده شده در طرح توسعه ادامه یابد.

