رئیس جمهور کلمبیا خطاب به ترامپ: فروش سلاح به اسرائیل، همدستی در جنایت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «گوستاوو پترو»، رئیس جمهور کلمبیا، سه‌شنبه شب ضمن انتقاد شدید از ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی در دوران جنگ علیه غزه، این اقدام را همدستی در جنایات خواند.

وی تاکید کرد که تحویل سلاح به این رژیم، در حالی که نتانیاهو مرتکب نسل‌کشی می‌شود، امری شایسته تشویق نیست.

پترو در واکنش به اظهارات دیروز دونالد ترامپ در نشست کنست که ادعا کرده بود سلاح‌ها به خوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، پرسید: «استفاده خوب از سلاح در مورد غزه دیگر چیست؟”

وی افزود که این سلاح‌ها تاکنون منجر به زخمی شدن ۲۰۰ هزار غیرنظامی و شهید شدن حدود ۷۰ هزار نفر در غزه شده است.

ترامپ دیروز در کنست “اسرائیل” از اینکه رژیم صهیونیستی به نحو احسن از سلاح‌های آمریکایی استفاده کرده، از نتانیاهو و این رژیم تشکر کرد.

