حمله حامیان فلسطین و ونزوئلا به سفارت آمریکا در بوگوتا پایتخت کلمبیا + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان اعتراضات مردمی در کلمبیا، گروهی از معترضان به سفارت آمریکا در شهر بوگوتا حمله کردند. این حمله با استفاده از تیر و کمان، مواد منفجره و بطریهای حاوی مواد آتشزا صورت گرفت و منجر به زخمی شدن چهار تن از نیروهای پلیس شد.
این اعتراضات در ابتدا توسط نمایندگان جوامع بومی و شماری از جنبشهای اجتماعی با هدف حمایت از فلسطین و ونزوئلا و مخالفت با سیاستهای واشنگتن بهعنوان تجمعی مسالمتآمیز برنامهریزی شده بود. اما به درگیریهای خشونتآمیز با نیروهای امنیتی مستقر در سفارت آمریکا تبدیل شد.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، حضور تیراندازانی را نشان میدهد که در این درگیریها مشارکت داشتند.
بر اساس گزارش پلیس، برخی از معترضان با ماسک در محل حاضر شده و از ابزارهای خطرناک برای حمله استفاده کردند. چهار مأمور پلیس در نواحی صورت، دست و پا دچار جراحت شدند.
این درگیریها در پنجمین روز از بسیج ملی جوامع بومی رخ داد؛ جایی که شرکتکنندگان از نقاط مختلف کشور گرد هم آمده بودند تا با شعار «برای زندگی و کرامت مردم» در برابر سفارت آمریکا تجمع کنند.
با وجود تأکید برگزارکنندگان بر ماهیت مسالمتآمیز این تجمع، اعتراضات به خشونت کشیده شد.
