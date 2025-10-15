انتقاد اوباما از »استانداردهای دوگانه« دونالد ترامپ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، با انتقاد شدید از تصمیم دونالد ترامپ برای اعزام نیروهای گارد ملی به ایالت ایلینوی، این اقدام را نشانهای از «استانداردهای دوگانه» توصیف کرد.
اوباما در سخنانی گفت: «اگر من در دوران ریاستجمهوریام گارد ملی را به تگزاس میفرستادم و میگفتم که به دلیل مشکلات و جرایم زیاد در دالاس، بدون توجه به نظر فرماندار تگزاس، خودم مسئول اجرای قانون خواهم بود، واکنش شبکه فاکسنیوز بسیار جالب توجه میبود.»
او افزود که چنین رفتاری نشاندهنده استانداردهای دوگانه در سیاستگذاری است و در دوران ریاستجمهوریاش، حمایت از دموکراسی در سطح جهانی مورد تأیید هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بود.
اوباما هشدار داد که استقرار ارتش در داخل کشور میتواند بنیانهای دموکراسی را تضعیف کند. او گفت: «وجود ارتشی که بتواند علیه مردم خود از زور استفاده کند، نظام سیاسی را از درون فاسد میکند.
اوباما از دانشگاهها، شرکتها و دفاتر حقوقی خواست تا در دفاع از حاکمیت قانون، آزادی آکادمیک و ارزشهای تنوع، موضعی روشن اتخاذ کنند. او تأکید کرد: «اگر صاحب کسبوکار هستید، باید اعلام کنید که استخدام افراد از پیشینههای مختلف برای ما مهم است و اجازه نمیدهیم تحت فشار یا تهدید، بر اساس معیارهای تحمیلی افراد خاصی تصمیمگیری کنیم.»
گفتنی است بر اساس گزارش جدید فرماندهی شمال آمریکا، حدود ۲۰۰ نیروی گارد ملی از تگزاس و ۳۰۰ نفر از ایلینوی، چهارشنبه گذشته در شیکاگو مستقر شدند. این اقدام در چارچوب تدابیر امنیتی شدید برای کنترل وضعیت در این شهر صورت گرفته است.
