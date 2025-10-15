به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو نهاد بین‌المللی یونیسف و یونسکو در گزارشی مشترک، درباره وضعیت آموزش و تحصیل در افغانستان می‌گوید که با روی کار آمدن طالبان در این کشور، وضعیت تحصیلی افغان‌ها و مخصوصا دختران نگران‌کننده و بحرانی است.

در این گزارش درباره ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم توسط طالبان آمده است که سالانه ۳۹۷ هزار کودک در هر سال تحصیلی از ادامه‌ی ‏آموزش باز می‌مانند و از آگوست ۲۰۲۱ که طالبان بر سر کار آمده‌اند تا امروز حدود ۲.۲ میلیون دختر از ادامه تحصیل منع شده‌اند.

این گزارش مشترک، افت تحصیلی در بین کودکان افغان را نگران‌کننده خوانده و افزوده است بیش از ‌‏۹۰ درصد از کودکان ۱۰ ساله نمی‌توانند یک متن ساده را بخوانند که این امر ‏یکی از شدیدترین بحران‌های یادگیری در جهان را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش آموزش عالی در افغانستان تغییرات منفی عمیقی یافته، به طوری که ثبت‌نام زنان از ۲۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به صفر ‏درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده، در حالی که ثبت‌نام مردان نیز ۴۰ درصد کاهش ‏یافته است.‏

یونیسف و یونسکو به تغییر برنامه‌های درسی در چهار سال اخیر هم اشاره کرده و گفته است که در سال ۲۰۲۵، مجموعه‌ای از ابلاغیه‌های رسمی ‏به مدارس دستور داده است تا ساعات تدریس خود را از زبان‌های خارجی و علوم ‏اجتماعی به دروس دینی، علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات و ‏دروس عملی تغییر دهند. در این بین ‏دروس اسلامی تقریبا نیمی از ساعات تدریس هفتگی را تشکیل می‌دهد.

بازگشت مهاجران موضوع دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است و گفته است که این مسأله نیز فشار بیشتری را ‏بر سیستم آموزشی افغانستان وارد می‌کند و بر تعداد کودکان و نوجوانان خارج ‏از مکتب می‌افزاید.‏

