نیروی حافظ صلح سازمان ملل پایگاه خود را در کادوقلی سودان تخلیه کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی حافظ صلح سازمان ملل مستقر در منطقه ابیی اعلام کرد که پس از حمله پهپادی به پایگاه خود در شهر کادوقلی سودان، این پایگاه را تخلیه کرده است. این حمله به نیروهای واکنش سریع نسبت داده شده است.

نیروی حافظ صلح سازمان ملل در بیانیه‌ای توضیح داد که تصمیم به تخلیه پایگاه پس از حمله «هولناک» روز ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر ۱۴۰۴) اتخاذ شد. این اقدام نتیجه ارزیابی جامع وضعیت امنیتی کادوقلی بود که فعالیت‌های سازمان ملل در منطقه را فلج کرده است. این تخلیه به معنای چشم‌پوشی از مأموریت‌ها و وظایف آن نیست و همچنان به اجرای مأموریت‌های نظارت و راستی‌آزمایی مرزی ادامه خواهد داد.

در همین ارتباط، محمود علی یوسف رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، در اوایل ماه دسامبر (آذر ۱۴۰۴) حملات پهپادی علیه پایگاه سازمان ملل در کادوقلی را محکوم کردند. این حمله منجر به کشته شدن شش سرباز حافظ صلح بنگلادشی وابسته به نیروی حافظ صلح سازمان ملل و زخمی شدن هشت نفر دیگر شد.

ارتش سودان، نیروهای شورشی واکنش سریع را مسئول این حمله دانست، اما این گروه در بیانیه‌هایی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی هرگونه دخالت را رد کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنگ داخلی سودان از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) میان ارتش و نیروهای واکنش سریع ادامه دارد؛ جنگی که موجب وخامت شدید اوضاع امنیتی و انسانی در مناطق مختلف کشور، از جمله محل استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی شده است.

...........................

پایان پیام/ 167