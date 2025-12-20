  1. صفحه اصلی
افشای جزئیاتی جدید از پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی؛ چک‌های چندین هزار دلاری دونالد ترامپ + تصاویر

۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۶
افشای جزئیاتی جدید از پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی؛ چک‌های چندین هزار دلاری دونالد ترامپ + تصاویر

در تصاویر و استاد تازه فاش شده از پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، پیراهن ارتش رژیم صهیونیستی بر تن او به همراه لیستی از امضای ترامپ در گزارش‌های مربوط به جرائم جنسی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تصاویر و استاد تازه فاش شده از پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، پیراهن ارتش رژیم صهیونیستی بر تن او دیده می‌شود.

در تصویر دیگری، اپستین در کنار یکی از قربانیانش دیده می‌شود؛ و چکی به مبلغ ۲۲٬۵۰۰ دلار که توسط دونالد ترامپ صادر شده است. تصاویر نشان می‌دهد که نام دونالد ترامپ ده‌ها بار در گزارش‌های پرواز به جزیره اپستین ثبت شده است.

دستگاه قضایی آمریکا تحت فشار افکار عمومی، ناچار به انتشار اسناد مربوط به اپستین شده است.

اپستین، سرمایه‌دار و اهل فلوریدا و نیویورک که با طیف وسیعی از سیاستمداران و دیگر چهره‌های قدرتمند معاشرت داشت، در سال ۲۰۱۹ به جرم قاچاق جنسی کودکان در فلوریدا و نیویورک متهم شد. او بعداً در سلول زندانش در حالی که منتظر محاکمه بود، مرده پیدا شد.

